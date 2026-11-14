Ce chaton Bengal est acheté pour sa beauté, puis abandonné à 6 mois à cause de son énergie

Après avoir été abandonné en raison de son tempérament trop énergique, Jax a finalement trouvé une famille à la hauteur de ses besoins. Une belle seconde chance pour ce Bengal, dont l'histoire rappelle qu'adopter un animal ne doit jamais se résumer à un coup de cœur esthétique.

C'est pour son physique, et pour lui seul, que Jax avait été acheté chez un éleveur alors qu'il n'était encore qu'un chaton. Son acquéreur ne s'était pourtant pas renseigné avant de franchir le pas, si bien qu'à 6 mois, le jeune félin s'est retrouvé à Associated Humane Tinton Falls, son niveau d'énergie s'étant avéré trop élevé pour celui qui l'avait choisi. Son histoire a été relayée par The Dodo.

Il faut dire que le petit chat avait de quoi attirer le regard : une superbe fourrure de Bengal et des yeux d'un bleu saisissant, voilà ce qui avait motivé l'achat.

© Associated Humane Tinton Falls

Or cette race a ses particularités. Le Bengal compte parmi ses ancêtres le chat-léopard d'Asie, croisé avec des chats domestiques à poil court, et cette part sauvage dans sa lignée explique qu'il se montre le plus souvent très actif, avec un appétit marqué pour les stimulations. Un tel chat demande en général un propriétaire expérimenté, mais beaucoup de personnes l'achètent simplement parce qu'elles le trouvent mignon.

Plus qu'une belle fourrure

Dans une publication sur Facebook, le refuge a d'abord reconnu ce qui frappe chez son pensionnaire : ses marques, ses yeux et sa robe de Bengal. L'équipe d'Associated Humane Tinton Falls a ensuite ajouté : « Mais derrière toute cette beauté se cache un animal vivant, qui respire et mérite bien plus que d'être jugé sur son apparence. »

© Associated Humane Tinton Falls

Jax n'avait pas manqué de soins pour autant. Avant son arrivée au refuge, il avait été bien soigné, et il se montrait désireux de jouer et de se blottir contre ceux qui l'avaient recueilli.

© Associated Humane Tinton Falls

L'équipe a alors fait appel à son réseau de contacts, et la démarche a abouti : un nouveau maître a été trouvé pour le jeune chat, quelqu'un d'expérimenté et bien informé, capable de lui offrir la vie qu'il mérite.

Si le parcours de Jax se termine bien, il rappelle aussi que des chats de tous profils, race comprise, attendent dans les refuges et les associations, et qu'adopter plutôt qu'acheter reste le réflexe à privilégier pour qui souhaite accueillir un nouveau compagnon.