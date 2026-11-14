« Les chats ont créé des liens avec les résidents » : une maison de retraite adopte 2 félins pour ne pas les séparer

Au refuge Kings Heath Cat Rescue (Angleterre), Charlie et Lola, un frère et une sœur d'environ 1 an, posaient une condition à qui voulait les accueillir : ne jamais les séparer. Les 2 chats devaient partir ensemble ou pas du tout, et l'attente s'est faite longue. Début avril, leur quotidien a enfin basculé… et pas de la manière qu'on imagine !

Comme le rapporte Redditch Advertiser, Charlie et Lola, frère et sœur d'environ 1 an, ont été adoptés au refuge Kings Heath Cat Rescue et ont rejoint début avril la maison de retraite Millcroft, à Redditch, au Royaume-Uni.

Avant cela, le duo n'était proposé qu'à une seule condition : partir ensemble. L'attente s'est donc prolongée… jusqu'à ce que cet établissement d'un genre inattendu accepte d'accueillir les 2 compères.

Améliorer le quotidien des animaux grâce aux animaux

À Millcroft, tout était parti d'un simple échange entre les résidents séniors et les équipes de l'établissement, animés par une même envie : améliorer le quotidien grâce à la présence d'animaux. Quels bénéfices un compagnon à 4 pattes pourrait-il apporter au bien-être de chacun ? Après avoir pesé la question, l'équipe a estimé qu'offrir une seconde chance à 2 chats de refuge donnerait du sens à cette démarche tout en enrichissant la vie des pensionnaires.

© Millcroft Care Home / Facebook

C'est ainsi que, début avril, Charlie et Lola ont franchi les portes de la maison de retraite de Redditch. Ils y ont trouvé une chambre rien que pour eux, de nombreuses pièces à explorer et beaucoup d'attention au quotidien.

© Millcroft Care Home / Facebook

Des habitudes vite partagées avec les résidents

Les 2 petits félins n'ont pas tardé à se fondre dans les habitudes de la maison. On pouvait les croiser un peu partout dans l'établissement, souvent installés auprès d'un résident, lui apportant réconfort et distraction. « L'impact qu'ils ont eu sur les résidents et le personnel est incroyable », se réjouit Jasmine Kessey, la directrice de l'établissement.

Nombre de bénéficiaires ont partagé leur vie avec des animaux, et retrouver chaque jour la compagnie d'un chat leur permettait de continuer à goûter au réconfort et au lien que procurent ces fidèles compagnons. « C'est tellement touchant et spécial de voir à quel point les chats ont créé des liens avec les résidents », confie de son côté Sophie Poulton, responsable des activités de la maison.

© Millcroft Care Home / Facebook

À Millcroft, qui fait partie du groupe HC-One, l'équipe n'a pas oublié d'où venaient ses nouveaux amis. « Merci à Kings Heath Cat Rescue de nous avoir laissés adopter nos adorables nouveaux amis », conclut Jennifer Skyba, responsable de l'accueil.