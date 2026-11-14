Une bénévole réconforte un Chihuahua craintif au refuge avec des peluches et des caresses (vidéo)

Tout a commencé le 2 novembre, dans un box du refuge BARC, situé à Houston au Texas( (États-Unis). Ce jour-là, Bri, qui accompagne des chiens de sauvetage pour les aider à trouver une famille, s'est arrêtée devant un petit croisé Chihuahua aux yeux pleins de tristesse.

Bri, qui publie sous le compte TikTok @bristexastails, œuvre auprès de chiens de refuge aux 4 coins du Texas pour les aider à dénicher un foyer aimant. Elle reconnaît toutefois consacrer moins de temps aux chiens de petite taille, à l'image de ce croisé Chihuahua, puisqu'ils ont généralement moins besoin d'un coup de pouce pour être adoptés.

© @bristexastails / TikTok

Pourtant, au BARC Animal Shelter de Houston, un pensionnaire minuscule a fait exception. Dans son box, ce toutou au pelage noir et feu semblait particulièrement malheureux, rapporte le média Pet Helpful. Ses yeux, qu'elle décrit comme très expressifs, l'ont poussée à faire demi-tour pour s'occuper de lui. Comment faire autrement ?

© @bristexastails / TikTok

De retour devant son box, les bras chargés de surprises

Elle est donc retournée le voir, munie de quelques accessoires réconfortants et d'une bonne dose d'attention. Il n'a fallu que quelques instants de tendresse pour que le petit chien se sente réconforté dans son box.

Sur les images, le toutou apparaît craintif et seul, mais la vidéo laisse aussi entrevoir un petit chien affectueux. De quoi faire fondre plus d'un internaute !

Une fois publiée, la séquence a reçu des centaines de messages de soutien. « Il est magnifique et mérite tout le bonheur du monde », peut-on lire dans la section dédiée aux commentaires. « Oh mon Dieu, il est trop mignon, ses yeux avaient l'air si tristes. Je prie pour qu'il soit sauvé », confie une utilisatrice du réseau social. « J'espère qu'il sera adopté par une bonne famille qui le mérite vraiment », ajoute une autre personne.

© @bristexastails / TikTok

Une bonne nouvelle !

L'attente a finalement été courte. Le 5 novembre, le petit chien a été adopté !

C'est une internaute qui a donné la nouvelle, en se disant partagée entre joie et regret. La raison ? Elle aurait aimé accueillir elle-même la petite boule de poils sous son toit.

L'auteur de l'article paru dans les colonnes de Pet Helpful y voit surtout un message pour celles et ceux qui envisagent d'adopter un chien de refuge : un animal à l'air triste ou craintif ne mérite pas d'être écarté pour autant, car sa véritable personnalité se révèle avec un peu de temps, d'affection et de stabilité dans un foyer. Pour ce chanceux, l'histoire s'est conclue par une belle adoption, 3 jours seulement après la mise en ligne de la vidéo !