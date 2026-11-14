  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Une bénévole réconforte un Chihuahua craintif au refuge avec des peluches et des caresses (vidéo)

Une bénévole réconforte un Chihuahua craintif au refuge avec des peluches et des caresses (vidéo)


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Tout a commencé le 2 novembre, dans un box du refuge BARC, situé à Houston au Texas( (États-Unis). Ce jour-là, Bri, qui accompagne des chiens de sauvetage pour les aider à trouver une famille, s'est arrêtée devant un petit croisé Chihuahua aux yeux pleins de tristesse.

Illustration : "Une bénévole réconforte un Chihuahua craintif au refuge avec des peluches et des caresses (vidéo)"
© @bristexastails / TikTok

Bri, qui publie sous le compte TikTok @bristexastails, œuvre auprès de chiens de refuge aux 4 coins du Texas pour les aider à dénicher un foyer aimant. Elle reconnaît toutefois consacrer moins de temps aux chiens de petite taille, à l'image de ce croisé Chihuahua, puisqu'ils ont généralement moins besoin d'un coup de pouce pour être adoptés.

© @bristexastails / TikTok

Pourtant, au BARC Animal Shelter de Houston, un pensionnaire minuscule a fait exception. Dans son box, ce toutou au pelage noir et feu semblait particulièrement malheureux, rapporte le média Pet Helpful. Ses yeux, qu'elle décrit comme très expressifs, l'ont poussée à faire demi-tour pour s'occuper de lui. Comment faire autrement ?

© @bristexastails / TikTok

De retour devant son box, les bras chargés de surprises

Elle est donc retournée le voir, munie de quelques accessoires réconfortants et d'une bonne dose d'attention. Il n'a fallu que quelques instants de tendresse pour que le petit chien se sente réconforté dans son box.

Sur les images, le toutou apparaît craintif et seul, mais la vidéo laisse aussi entrevoir un petit chien affectueux. De quoi faire fondre plus d'un internaute !

Une fois publiée, la séquence a reçu des centaines de messages de soutien. « Il est magnifique et mérite tout le bonheur du monde », peut-on lire dans la section dédiée aux commentaires. « Oh mon Dieu, il est trop mignon, ses yeux avaient l'air si tristes. Je prie pour qu'il soit sauvé », confie une utilisatrice du réseau social. « J'espère qu'il sera adopté par une bonne famille qui le mérite vraiment », ajoute une autre personne.

© @bristexastails / TikTok

Une bonne nouvelle !

L'attente a finalement été courte. Le 5 novembre, le petit chien a été adopté !

C'est une internaute qui a donné la nouvelle, en se disant partagée entre joie et regret. La raison ? Elle aurait aimé accueillir elle-même la petite boule de poils sous son toit.

L'auteur de l'article paru dans les colonnes de Pet Helpful y voit surtout un message pour celles et ceux qui envisagent d'adopter un chien de refuge : un animal à l'air triste ou craintif ne mérite pas d'être écarté pour autant, car sa véritable personnalité se révèle avec un peu de temps, d'affection et de stabilité dans un foyer. Pour ce chanceux,  l'histoire s'est conclue par une belle adoption, 3 jours seulement après la mise en ligne de la vidéo !

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Sa famille d’accueil aide ce chien senior à manger en portant la nourriture jusqu’à sa gueule Emotion

Sa famille d’accueil aide ce chien senior à manger en portant la nourriture jusqu’à sa gueule

Passé par un refuge proche de la frontière entre le Texas et le Mexique, Bert, un chien senior couvert de tiques et...

13/11/26 | Par K. Ayari