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2 ans de recherches sans renoncer, puis ce Bouledogue Américain retrouve les bras de son maître qui lance une cagnotte pour soigner ses dents


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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À Chicago, dans l'Illinois (États-Unis), Pezkoi, un Bouledogue Américain, s'est échappé du jardin de sa famille et a disparu le 22 mars 2024. Ses proches, Herb et Yolada Chilson, ainsi que leur fils Joel, l'ont cherché pendant plus de 2 ans, jusqu'à ce qu'un coup de fil du comté de Kankakee leur redonne de l'espoir.

Illustration : "2 ans de recherches sans renoncer, puis ce Bouledogue Américain retrouve les bras de son maître qui lance une cagnotte pour soigner ses dents"
© Herb Chilson / GoFundMe

C'est Joel qui, à 19 ans, avait ramené Pezkoi à la maison, relate People. Le Bouledogue Américain s'était vite fait une place auprès de chacun, au point de compter comme un membre à part entière de cette famille de Chicago. Puis, un jour de mars 2024, le chien s'est échappé du jardin, situé dans le nord-ouest de la ville, et n'est pas revenu.

Pour ses proches, le coup a été dur à encaisser. « C'était déchirant... C'était vraiment dévastateur. Nous avions perdu un membre de la famille », se souvient Joel. Sa mère, Yolanda Chilson, ne cachait pas non plus sa peine : « J'avais le cœur brisé, car il est un peu notre bébé », confie-t-elle.

Pezkoi, poitrail blanc et harnais kaki, la langue sortie sur l'asphalte — Herb Chilson / GoFundMe
© Herb Chilson / GoFundMe

Des recherches pendant 2 longues années

Comment retrouver un chien fugueur dans une agglomération comme Chicago ? Recherches sur le terrain, affiches dans les commerces, annonces sur les réseaux sociaux et sur des sites spécialisés... La famille a multiplié les pistes. Les semaines sont devenues des mois, puis des années, et Pezkoi restait introuvable.

Personne, pourtant, n'a renoncé. « Pendant plus de 2 ans, nous l'avons cherché et espéré son retour sain et sauf, sans jamais renoncer à la possibilité de le revoir », a écrit Herb Chilson.

Pezkoi renifle un pot de fleurs garni de nains de jardin, tenu par une laisse rose et blanche — Herb Chilson / GoFundMe
© Herb Chilson / GoFundMe

Un appel inattendu du comté de Kankakee

Le 6 mai 2026, plus de 2 ans après sa disparition, la famille a reçu un appel. Leur interlocuteur leur a appris que Pezkoi venait d'être retrouvé à Bourbonnais, dans le comté de Kankakee, toujours dans l'Illinois, et que sa puce d'identification avait permis de remonter jusqu'à eux. Sans attendre, ses proches se sont précipités au service de contrôle animalier de Kankakee.

La famille a décrit ces retrouvailles comme étant tout ce dont elle avait rêvé. « Pezkoi était fou de joie de me voir, et j'étais tellement reconnaissant de le retrouver dans mes bras », raconte Herb.

Le Bouledogue Américain debout sur du gazon artificiel, gueule ouverte, tenu en laisse — Herb Chilson / GoFundMe
© Herb Chilson / GoFundMe

Le revers de ces retrouvailles

L'émotion retombée, ses humains ont vite constaté que le chien n'était pas rentré indemne. Chez le vétérinaire, l'examen a révélé des dents très abîmées. Le praticien a avancé 2 hypothèses, sans certitude : Pezkoi aurait pu tenter de ronger ce qui l'enfermait pour s'échapper, ou bien avoir reçu un coup à la gueule. Ce que le Bouledogue Américain a vécu loin des siens pendant ces 2 années reste, à ce jour, un mystère.

Une chose est sûre : l'animal a désormais besoin de soins dentaires importants, et donc coûteux. Pour y faire face, Herb Chilson a ouvert une cagnotte en ligne avec un objectif fixé à 1 800 $ (environ 1 500 €).

En attendant, le Bouledogue Américain a retrouvé sa maison et ses humains. « Quel bonheur d'avoir retrouvé mon chien ! », conclut Joel.

Pezkoi couché sur un parquet, la tête posée au sol, les yeux mi-clos — Herb Chilson / GoFundMe
© Herb Chilson / GoFundMe
Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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