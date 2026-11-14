« Il adore se poser à côté de nous ou sur nous » : Barou, chat FIV+, cherche une famille en Essonne (vidéo)

À Corbeil-Essonnes (91), Barou, un chat de 8 ans et 10 mois, attend une nouvelle famille par l'intermédiaire de l'association Nos chats sans toit. Ce matou très calme, porteur du FIV, n'a pas toujours dormi dehors : il a d'abord eu une famille, avant de devoir se débrouiller seul dans la rue. Seriez-vous prêt à lui offrir un coin au chaud, tout contre vous ?

Certains chats portent leur passé sur eux. Chez Barou (un diminutif de "baroudeur"), ce sont les oreilles qui parlent : leur état laisse penser à Nos chats sans toit qu'il a dû se battre contre d'autres chats pour survivre.

Né approximativement le 1er janvier 2018 selon l'annonce de l'association, relayée par Animaux.fr, ce matou avait pourtant vécu en famille avant de se retrouver à la rue.

Barou Âge : 8 ans et 10 mois Localisation : Corbeil-Essonnes (91100) France Association : Nos chats sans toit Rencontrer Barou

Porteur du FIV, mais entouré de chats

Quant au FIV, l'association avance une hypothèse : il l'aurait contracté pendant ces bagarres, ou lors des périodes de reproduction. Côté soins, le protocole a été suivi : vaccins contre le typhus et le coryza, vermifuge, traitement antiparasitaire, stérilisation et puce électronique. Les tests le donnent positif au FIV et négatif au FELV.

© Nos chats sans toit / Animaux.fr

Il n'en partage pas moins aujourd'hui son quotidien avec plusieurs chats, sans le moindre conflit.

L'association le décrit comme compatible avec des congénères non dominants, auxquels il se montre indifférent, ainsi qu'avec des enfants respectueux. Un chien, en revanche, ce n'est pas envisageable.

© Nos chats sans toit / Animaux.fr

Un compagnon tout en douceur

Avec les humains, Barou se révèle d'une grande tranquillité. Il peut passer une nuit entière à vos côtés sans se déplacer d'un pouce ; le jour venu, il adore aussi se blottir à côté de vous, ou carrément sur vous.

"Barou est un chat très calme, qui va dormir toute la nuit près de vous sans bouger. Il adore se poser à côté de nous ou sur nous. Il aime vraiment les humains petits ou grands.", assurent ses anges gardiens dans son annonce d'adoption.

En somme, ce gentil chat qui a vécu bien des épreuves apprécie tout le monde. Et pour la sieste, aucun endroit ne lui déplaît ! L'association dit le sentir reconnaissant d'avoir quitté la rue pour la vie à l'intérieur, où il peut enfin dormir tranquille, au chaud.

Un logement sûr avant tout

Avant toute adoption, l'annonce impose toutefois de sécuriser son logement :

fenêtres et balcons protégés par un filet doublé de fil de fer, un grillage ou un enclos ;

jardin sécurisé par des bavolets ou un enclos.

Une participation de 100 € aux frais vétérinaires est également demandée.

© Nos chats sans toit

Si ces conditions vous conviennent, un mail à l'association suffit pour lancer la démarche : elle vous expliquera ensuite les étapes pour adopter ce chat, du questionnaire à la pré-visite, en passant par les frais d'adoption et la sécurisation du logement.

Et si vous offriez au doux Barou le foyer aimant et chaleureux qu'il mérite tant ?

Pour en savoir plus sur ce gentil petit bonhomme et contacter l'association Nos chats sans toit, rendez-vous sur l'annonce d'adoption de Barou sur Animaux.fr !