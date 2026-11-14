Un chaton de 4 ou 5 mois, laissé par sa mère devant une porte, rejoint 3 chats et un chien

Un chaton de 4 ou 5 mois s'est retrouvé un soir devant la porte d'Elyse, après que sa propre mère l'y a amené puis est rentrée chez elle sans lui. Pour pouvoir le garder dans une maison déjà bien peuplée, elle a dû obtenir l'accord de sa mère et prendre en charge les soins dont le petit félin avait besoin.

La chatte appartenait à une amie d'Elyse et enchaînait les portées, raconte cette habitante de Pleasant Hall en Pennsylvanie (États-Unis) dans le témoignage qu'elle a confié à The Animal Rescue Site. Un jour, l'animal a amené l'un de ses petits devant sa porte. Le chaton avait alors 4 ou 5 mois et sa mère, explique Elyse, commençait à se montrer agacée par lui, comme il arrive aux chattes lorsque leurs petits atteignent l'âge de s'éloigner d'elles.

Puis, un soir, elle l'a laissé devant la porte et n'a plus reparu : elle était repartie chez elle sans lui.

Accueillir un chaton supplémentaire n'allait pourtant pas de soi. La famille comptait déjà 3 chats, dont 2 tantes du nouveau venu, ainsi qu'un chien, et la mère d'Elyse n'a guère apprécié l'idée de le voir entrer. Elle a finalement cédé, à une condition : les frais vétérinaires seraient à la charge d'Elyse.

© Elyse

Puces, vers et un nom de série

Les soins ne manquaient pas, car le chaton était couvert de puces et souffrait aussi d'acariens et de vers. Pendant plusieurs jours, Elyse l'a lavé pour tenter de se débarrasser des parasites, avant de recourir à un traitement antiparasitaire qui en est venu à bout. Est venu ensuite le passage chez le vétérinaire, où le jeune mâle a été castré et traité contre les acariens comme contre les vers.

Restait à lui trouver un nom. Le compagnon d'Elyse penchait pour un emprunt à un jeu de fantasy ; elle, de son côté, s'est mise à l'appeler Baelfire, d'après un personnage de la série Once Upon a Time, et le diminutif Bae s'est vite imposé.

Entre eux, l'attachement n'a pas tardé. Le félin se blottissait volontiers contre sa maîtresse et venait la trouver dès qu'il avait faim ou réclamait une caresse, se souvient-elle.

Un chaton débordant d'affection et arrivé à point nommé

Aujourd'hui, Bae n'a rien perdu de sa tendresse, assure Elyse : il recherche l'attention, accourt quand elle l'appelle et s'endort là où bon lui semble.

Elyse se dit aujourd'hui comblée d'avoir pu prendre soin de ce petit. Il est arrivé, confie-t-elle, à un moment compliqué de son existence et l'a soutenue à sa manière, pendant qu'elle-même le remettait sur pied.