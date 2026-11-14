Brako, le Malinois sauvé d’une falaise, n’est pas identifié et l’association recherche ses éventuels maîtres

Après avoir été arraché à une situation extrêmement périlleuse grâce à l'intervention de 2 cordistes, Brako a désormais besoin d'une nouvelle aide pour reprendre le cours de sa vie. L'association qui l'a recueilli recherche en urgence une famille d'accueil à La Réunion, tout en tentant de retrouver ses éventuels propriétaires.

À Salazie, sur l'île de La Réunion, les cris d'un Berger Belge Malinois ont alerté sur sa détresse : baptisé Brako, le chien était resté près d'une semaine au flanc d'une falaise, sans pouvoir en repartir. Une équipe spécialisée dans les opérations en montagne est allée le chercher.

Comme le relayait Free Dom, c'est l'association locale APEBA (Association pour l'Education à la Bienveillance Animale), qui a pris le rescapé en charge et lui cherche aujourd'hui un foyer temporaire. Selon elle, le chien n'avait sous les pattes qu'un replat de roche exigu, d'où il ne pouvait gagner aucun abri.

La délivrance après plusieurs jours de faim et d'angoisse

Sans rien à manger depuis plusieurs jours, Brako n'aurait pas tenu longtemps si aucun secours n'était venu jusqu'à lui. C'est finalement une équipe habituée aux interventions en montagne qui a pu le récupérer.

Parmi les intervenants figuraient 2 cordistes, Pierre et Romain. Après avoir repéré exactement l'endroit où se trouvait le chien, les sauveteurs ont rejoint ce coin peu praticable, puis ont mis le quadrupède à l'abri.

L'association APEBA a tenu à saluer l'engagement des 2 hommes, dont l'intervention a permis d'écarter une issue dramatique pour le canidé.

© APEBA - Association pour l'Education à la Bienveillance Animale / Facebook

Après le sauvetage, la question de l'hébergement

Une fois hors de danger, Brako a été accueilli dans l'urgence par l'équipe d'APEBA. Mais l'association réunionnaise, faute de place, ne peut pas le garder longtemps chez elle.

Elle a donc lancé un appel pour trouver, sur l'île, une famille prête à l'héberger le temps nécessaire. Le Malinois y est présenté comme un chien particulièrement affectueux, qui s'entend bien avec ses congénères, qu'il s'agisse de mâles ou de femelles.

© APEBA - Association pour l'Education à la Bienveillance Animale / Facebook

Comme le rescapé ne porte aucune identification, des recherches sont également menées pour retrouver ses éventuels propriétaires. Si des maîtres se manifestent, l'association souhaite s'assurer qu'ils seront en mesure de répondre aux besoins de Brako.