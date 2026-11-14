« Je voulais simplement aider » : un employé prend soin d’une chatte de 14 ans trouvée dans un chariot

Un employé d'un magasin Costco Wholesale prénommé Wilson a trouvé une chatte de 14 ans dans un sac de transport posé au fond d'un chariot. Il a veillé sur elle jusqu'à ce que le refuge Animal Care Centers of NYC accepte de la recueillir, raconte The Dodo .

Ce soir-là, Wilson achevait son service lorsqu'un chariot qui n'avait rien à faire là a retenu son regard. Son seul contenu : un sac de transport en maille bleue. En s'approchant, l'employé a constaté qu'un animal se trouvait à l'intérieur.

« Ma première réaction, honnêtement, a été la confusion »

Vivant lui-même entouré de chats, il a reconnu l'objet au premier coup d'œil, sans comprendre ce qu'un félin adulte faisait là, alors qu'aucun client ne venait le réclamer. « Ma première réaction, honnêtement, a été la confusion », a-t-il confié, plusieurs questions lui étant venues au même instant.

© corderonomar / Instagram

En examinant le sac de plus près, il a repéré une inscription au feutre sur l'un des côtés : au dos figurait « Misty 14 [years] », soit le prénom et l'âge de la chatte, a-t-il raconté. Derrière le filet, une chatte calico semblait déconcertée lorsqu'il s'est penché vers elle.

Selon le récit, quelqu'un semble l'avoir installée dans le chariot, puis l'avoir poussé jusqu'à la zone de garage du magasin avant de partir. Sur cette chatte, l'employé ne savait rien de plus que ce que révélait l'inscription au feutre : un prénom et un âge.

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Une mini-maison au fond du chariot

Pendant que ses collègues parcouraient le magasin à la recherche de réponses et partaient prévenir les responsables, Wilson s'est concentré sur les besoins de la féline restée avec lui. Lui qui partage son quotidien avec 3 chats noirs s'est dit qu'il pouvait lui aménager un petit chez-elle le temps de l'attente.

Il a donc tapissé le fond du chariot avec 2 plaques de mousse, puis installé un coin toilette à l'aide d'un sac poubelle noir et de la litière qu'il avait achetée pour ses propres compagnons. Après avoir ouvert une boîte de pâtée, il a dézippé le sac afin que Misty puisse en sortir et explorer les lieux.

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Vêtue d'un petit pull bleu et d'un harnais, la minette, apeurée selon le récit, n'a d'abord pas osé quitter son abri. Wilson n'a pas voulu la laisser seule dans cet état et est resté auprès d'elle pendant que ses collègues contactaient le refuge du secteur.

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« Voir Misty m'a rappelé la maison et mes chats »

Peu après, Animal Care Centers of NYC (NYCACC) a accepté de la recueillir et de veiller sur elle, le temps que l'équipe du magasin trouve une solution. Déjà responsable de 3 chats, Wilson ne pouvait pas l'accueillir chez lui ; plusieurs collègues, en revanche, se sont dits intéressés, une fois le feu vert du refuge obtenu.

Dans un commentaire publié sur Instagram, il a précisé que quelques-uns d'entre eux pourraient se porter candidats pour adopter la chatte, tandis que d'autres comptaient, quoi qu'il arrive, lui rendre visite au refuge.

Pour l'heure, Misty se repose et se remet de cet épisode au NYCACC. Elle va bien et devrait être proposée à l'adoption d'ici quelques jours. « Voir Misty m'a rappelé la maison et mes chats, Zorra, Reynard et Power, et je voulais simplement aider », a résumé Wilson, heureux d'avoir été présent ce soir-là.