Ce chat quitte un cabinet d’avocats pour s’installer au commissariat, où les policiers l’adoptent

Chez les policiers de Bourges (18), un nouveau collègue a rapidement gagné le cœur de toute l’équipe, au point de devenir la véritable mascotte du commissariat. Avec son allure de petit chef et son tempérament indépendant, ce chat répondant au nom de Flag profite désormais d’un accueil privilégié, sans avoir besoin de montrer patte blanche pour circuler dans les locaux. Mais les agents l’ont bien compris : dans cette drôle de collaboration, c’est bien le félin qui aura toujours le dernier mot, notamment lorsqu’il s’agira de participer aux auditions !

Flag, un jeune chat noir errant, a trouvé refuge il y a plusieurs semaines auprès des policiers de Bourges (Cher), et il fait désormais la joie des agents du commissariat.

Son histoire, relayée par lanouvellerepublique.fr, a commencé à quelques pas du poste. Avant de s'inviter chez les policiers de Bourges, le félin avait pris ses quartiers chez des avocats dont le cabinet fait face au commissariat. Il a ensuite changé d'adresse pour s'installer chez les forces de l'ordre, où il a été adopté.

« Il patrouille avec l’autorité d’un commissaire »

D'autres animaux avaient déjà, avant Flag, trouvé leur place auprès des forces de l'ordre. Au commissariat, le nouveau venu peut compter sur toute l'équipe : « Tout le monde s’en occupe », a expliqué un fonctionnaire de police. Le matou a aussi été stérilisé par l'association des Chats libres du Cher.

Sur sa page Facebook, la police de Bourges a présenté sa recrue en lui prêtant, le temps d'une publication, une belle progression hiérarchique au sein du service. Voici ce qu'on peut y lire :

« Il est passé de simple recrue à chef des enquêtes. Il ne s’aventure plus dans le bâtiment : il patrouille avec l’autorité d’un commissaire »

« Créer du lien social, une sorte de médiation entre policier et victime »

Les agents ne comptent pas pour autant forcer la main du matou, notamment lorsqu'il s'agit des auditions. « Ce sera lui qui décidera s’il vient ou non pendant les auditions », a précisé le même fonctionnaire.

« Les chats permettent de créer du lien social, une sorte de médiation entre policier et victime », assure de son côté une docteure en psychologie, citée dans le même article. Flag, lui, reste pour l'heure le pensionnaire du commissariat de Bourges.