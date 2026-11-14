Après plusieurs jours d'absence, ce chat de 7 mois retrouve sa famille grâce à un voisin croisé par hasard

Certains chats ne jurent que par le canapé ; d'autres préfèrent le grand air. Moonlight Sparkles, un matou noir et blanc de 7 mois, appartient visiblement à la seconde catégorie. Son histoire, relayée par la BBC , commence à Cowgill, en Cumbria (Angleterre), où il a disparu pendant que sa famille était en vacances. Plusieurs jours plus tard, il a refait surface au milieu d'un groupe de randonneurs, en pleine lande, à environ 3 km de chez lui.

D'après sa maîtresse, Harvie Strange, Moonlight Sparkles aime les balades en famille et emboîte volontiers le pas aux randonneurs croisés en chemin. Lors d'une sortie vers une cascade, le petit moustachu avait ainsi trotté derrière les siens sur plus d'un kilomètre et demi.

Pendant que la famille était en vacances, une voisine nourrissait le chat. Le jeune matou a pourtant disparu, et son absence s'est prolongée plusieurs jours. Pour Harvie, il s'est peut-être senti seul et serait parti faire une petite promenade de son côté.

© Harvie Strange

Ce sont des marcheurs qui l'ont finalement retrouvé, lors d'une sortie organisée par les Friends of Settle-Carlisle Line et menée par Russell Whelan-Smith. Le matou s'est alors tout simplement joint à la troupe, « ouvrant la voie à l'avant », se souvient le meneur. D'après Harvie, rallier un tel endroit a dû lui demander une rude marche.

Caresses, sandwich au poulet et demi-tour

Russell avait déjà porté secours à des agneaux, mais venir en aide à un chat, c'était une première ! À ses yeux, ce coin très sauvage n'a rien d'un endroit pour un si jeune animal. Le compagnon à 4 pattes a donc reçu une bonne dose de caresses, puis a fait un sort au sandwich au poulet d'un randonneur, avant que tout le monde ne se remette en route.

© Friends of the Settle-Carlisle Line

Le chat a ensuite accompagné le groupe sur plusieurs kilomètres, avant de donner l'impression, aux yeux de Russell, de ne plus savoir où il se trouvait. « On aurait dit qu'il disait « Je n'ai aucune idée d'où je suis ». Alors il a fait demi-tour et est revenu vers nous », raconte-t-il.

Un coup de chance sur la route

Une fois sur la route, les randonneurs ont commencé à faire signe aux automobilistes. Dès le 2e véhicule, la chance leur a souri : le conducteur n'était autre qu'un voisin de la propriétaire. « Et voilà : la deuxième voiture arrêtée connaissait quelqu'un dont le chat avait disparu et avait même son numéro de téléphone, c'est stupéfiant », s'étonne encore Russell.

© Friends of the Settle-Carlisle Line / Facebook

De son côté, Harvie était plongée dans les préparatifs d'Halloween lorsque son téléphone a sonné. « Je portais des oreilles de chat, je ne suis pas sûre que ce soit approprié », glisse-t-elle.

Avec son mari et leurs 3 enfants, elle a sauté en voiture pour aller récupérer le vagabond auprès de ses sauveteurs.

Un panneau pour prévenir les marcheurs

Harvie songe désormais à planter près de chez elle un panneau à l'effigie de son chat, afin d'avertir les promeneurs de ses escapades. Un traceur a aussi été envisagé, mais son prix freine la famille : « Nous avons envisagé un traceur, mais ils sont assez chers », explique-t-elle. Elle le reconnaît, Moonlight Sparkles n'a pas encore vraiment vagabondé… mais, d'après elle, il a tout le temps devant lui !