Après avoir perdu leur chat de 20 ans, ils rencontrent son sosie en vacances

Après 20 belles années d'amour, Georgina et son mari ont perdu Oscar, leur chat bien-aimé. Pour changer d’air après cette douloureuse épreuve, le couple a alors décidé de partir un peu en vacances au soleil. C’est là qu’ils ont rencontré Rocket, une chatte errante qui ressemblait étonnamment à leur compagnon disparu et qui allait changer leur vie...

Après avoir perdu Oscar, leur compagnon félin pendant 20 ans, Georgina Cox et son mari étaient particulièrement marqué par le deuil. Le vieux chat roux avait été diagnostiqué d'un cancer à la suite d'une chirurgie dentaire, contraignant ses propriétaires à lui dire adieu. Pour se changer les idées, ils ont alors pris la décision de partir en vacances à l'Île Maurice. Ils ne savaient pas encore qu’une rencontre inattendue allait bouleverser leur séjour…

Une rencontre qui rappelle immédiatement Oscar

Dès le 2e jour, autour de la piscine de leur hôtel, une chatte rousse errante s'est approchée d'eux. « Nous sommes tombés amoureux d'elle », raconte Georgina dans une publication Instagram relayée par Cheezburger. Le rapprochement avec Oscar est rapidement devenu troublant, notamment lorsque le couple a découvert que la chatte souffrait elle aussi de sérieux problèmes dentaires.

Le lendemain, ils ont tout naturellement loué une voiture, acheté une caisse de transport et trouvé un vétérinaire pour la soigner. « Debout chez les vétérinaires, mon mari et moi nous sommes regardés et nous avons dit, nous devons la garder », raconte la jeune femme. Ils l'ont alors baptisée Rocket.

© @georginacoxpersonaltraining / Instagram

Avant son retour au Royaume-Uni, le couple a quand même tenté de lui trouver une famille sur place, mais sans succès. Après plusieurs semaines de démarches et de préparatifs, Rocket a finalement pris l'avion pour rejoindre ceux qui étaient désormais devenus ses humains.

« Elle m'a sauvée de bien des façons »

Une fois arrivée au Royaume-Uni, Rocket n'a pas mis longtemps à trouver ses marques auprès de sa nouvelle famille. Très vite, la chatte s'est montrée incroyablement aimante et affectueuse, mais ses propriétaires ont également compris qu'elle souffrait encore de problèmes dentaires. Ils ont donc organisé une opération dans les plus brefs délais.

© @georginacoxpersonaltraining / Instagram

Ce fût un moment particulièrement difficile pour sa propriétaire, qui a retrouvé dans cette épreuve une partie du chagrin ressenti lors de la perte d'Oscar. Pourtant, Rocket s'est parfaitement remise et a peu à peu commencé une nouvelle vie auprès du couple.

Pour Georgina, cette rencontre n'a rien d'anodin. Elle est convaincue que Rocket est arrivée au bon moment, comme si Oscar l'avait mise sur leur chemin : « Je sais que c'est pour ça qu'Oscar nous l'a envoyée, pour l'aider, parce qu'il savait que nous saurions quoi faire. », affirme-t-elle.

© @georginacoxpersonaltraining / Instagram

Aujourd'hui, le couple mesure la chance d'avoir croisé la route de cette petite chatte rousse. « Elle m'a sauvée de bien des façons et je suis tellement reconnaissante d'avoir pu lui donner la maison, la famille et l'amour infini qu'elle mérite », confie Georgina. On ne peut trouver meilleure conclusion !

L’info Woopets – Comment faire le deuil de son chat ?

Perdre un animal qui a partagé notre quotidien pendant des années peut laisser un véritable vide. Le chagrin est parfois aussi intense que lors de la perte d'un proche, et il n'existe pas de manière « correcte » de faire son deuil. Quelques pistes peuvent toutefois aider à traverser cette période :