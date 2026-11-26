Elliot, un chat roux, s'est un jour retrouvé face à un lynx roux apparu dans le jardin. Sa maîtresse, Malina, a récemment repartagé la vidéo de ce souvenir, relayée par PetHelpful . Entre les 2 félins, il n'y avait qu'une porte vitrée…

Elliot fait partie de ces matous curieux que la nouveauté n'intimide pas, pas même lorsqu'elle prend la forme d'un lynx roux rôdant dans le jardin. La scène, filmée par le compte @defenstrate et visible sur TikTok, ne date pas d'hier : Malina l'a ressortie il y a peu, comme un souvenir.

Curieux des 2 côtés de la vitre

Une porte vitrée se dressait entre Elliot et l'animal sauvage. Chacun de son côté, les 2 félins ont semblé s'examiner avec une vraie curiosité, comme s'ils cherchaient à faire connaissance.

© @defenstrate / TikTok

Le moment sort de l'ordinaire : apercevoir un lynx roux dans un jardin est déjà peu courant et une rencontre d'aussi près reste presque inédite.

Sous la vidéo de ce face-à-face avec un lynx roux, l'aisance apparente des 2 animaux a marqué les internautes. « Elliot est si sage. Le mien essaierait de se battre avec lui à travers la vitre », a avoué @zedwithdots, quand un autre a conseillé de garder Elliot à l'intérieur.

Un air de famille, 2 espèces distinctes

Corps, attitudes, manière de chasser : le lynx roux a beaucoup en commun avec nos compagnons, même si ce cousin sauvage relève d'une autre espèce que le chat domestique. Côté gabarit, en revanche, un lynx roux adulte peut atteindre le double de la taille d'un chat moyen, ce qui laisse 2 possibilités : le visiteur du jardin était encore jeune, ou Elliot est un chat de belle taille.

Son pelage moucheté le distingue, tout comme sa queue très brève et les poils qui forment de petites touffes autour de ses oreilles et de ses joues. Solitaire, il sort surtout à l'aube et au crépuscule, et il lui arrive de s'aventurer dans les quartiers habités d'Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique), jusque dans les jardins.

© @defenstrate / TikTok

Finalement, cette rencontre insolite aura permis à Elliot de faire connaissance avec un drôle de cousin venu lui rendre visite. Mais si la curiosité était au rendez-vous des 2 côtés, mieux valait que cette porte vitrée reste bien fermée ! Après tout, admirer un félin sauvage de si près, c'est magique… à condition de garder ses moustaches à bonne distance des siennes !