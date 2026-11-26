À Aulnay, un village de la Vienne situé entre Loudun et Mirebeau, 6 chiens de type Husky et 7 chevaux étaient mal nourris. Ils vivaient dans des conditions précaires, chez la femme qui les élevait. Dans la semaine, un contrôle sanitaire avait été tenté, mais elle s'y serait opposée. Le vendredi 20 novembre 2026, les autorités sont revenues.

L'affaire, rapportée par La Nouvelle Republique et 20 Minutes, est partie d'un signalement qui faisait craindre de mauvais traitements dans une propriété privée, là où s'achève le bourg d'Aulnay. Chevaux, poneys et chiens de type Husky : tous étaient élevés par une même femme.

Alertés, les services de l'État se sont déplacés dans la semaine pour un contrôle sanitaire. Il s'agissait de vérifier comment les animaux étaient gardés. Ils n'ont pas pu aller plus loin, car la propriétaire leur aurait interdit l'accès à son domicile.

À la suite de ce refus, les autorités ont organisé une saisie, conduite le vendredi 20 novembre par les gendarmes et la DDPP du département, à la demande du parquet de Poitiers et avec le renfort d'associations de protection animale.

Sur place, selon des sources concordantes, cet élevage commercial de chiens et d'équidés s'est révélé inconnu de la chambre d'agriculture, faute de déclaration. Quant aux animaux, en plus d'être mal nourris, ils étaient logés dans des conditions indignes.

Décharnés, les animaux devaient se contenter d'une demi-ration minimale, d'après une source bien informée. « La personne vit avec très peu de moyens et ne peut donc subvenir aux besoins de ses animaux », glisse-t-elle.

Le maire d'Aulnay s'est rendu sur les lieux ce vendredi-là. Sa commune, a-t-il déclaré, « connaissait la situation » et avait tenté de venir en aide à cette habitante.

Des animaux à l'abri le temps de l'enquête

Les 13 animaux saisis doivent être placés en refuge, en garde dite conservatoire, jusqu'à ce que la justice ait tranché. Nos confrères du journal 20 Minutes précisent qu'ils ont été remis à la SACPA, une société dont le secours aux animaux est le métier, où ils pourront être soignés le temps de se rétablir.

Tous ne sont pas partis pour autant, puisque l'éleveuse a pu garder auprès d'elle 3 chiens et 3 chevaux, au moins pour le moment.

Le parquet de Poitiers a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire. « Une vingtaine d’infractions au code rural ont été relevées, s’agissant de négligences. Les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête préliminaire sous l’autorité du parquet », a-t-il conclu.