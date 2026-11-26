Au total, 114 chiens ont été découverts dans une maison insalubre de Géorgie, avant d'être répartis entre plusieurs refuges et associations de protection animale mobilisés en urgence. Si la plupart semblaient correctement nourris, le propriétaire des lieux pourrait désormais avoir à répondre de ses actes devant la justice.

À Summerville dans l'Etat de Géorgie (Etats-Unis), une enquête sur le bien-être animal a conduit la police dans une maison où vivaient de nombreux chiens et dont le sol était, par endroits, couvert de déjections. L'affaire, rapportée par Coosa Valley News, s'est transformée en vaste opération de sauvetage, tandis que l'occupant des lieux pourrait être poursuivi.

Lorsque les agents de la police de Summerville sont entrés dans l'habitation, ils y ont dénombré plus d'une centaine de chiens, 114 exactement, qui partageaient les lieux avec la personne qui y résidait.

Des chiens bien nourris mais négligés

Dans cette maison insalubre, les déjections s'étaient accumulées au point de former, par endroits, une couche de près de 20 centimètres d'épaisseur, selon la police de Summerville.

Le chef de la police, Brian Ozment, a néanmoins nuancé ce tableau : malgré la saleté ambiante, la plupart des canidés paraissaient plutôt bien nourris. Leur cadre de vie dans son ensemble a, en revanche, suscité de sérieuses inquiétudes.

D'autres structures d'accueil appelées à la rescousse

Les chiens ont d'abord été conduits au Chattooga County Animal Shelter, le refuge du comté de Chattooga. Avec 21 box seulement, l'établissement a eu du mal à accueillir autant d'animaux à la fois.

© Coosa Valley News

Pour que tous les chiens soient pris en charge, les services locaux de contrôle animalier ont fait appel aux structures de sauvetage avec lesquelles ils travaillent dans la région. Au moins 23 chiens ont ainsi rejoint Furkids, une association à but non lucratif installée dans la métropole d'Atlanta. Trooper's Treasures, à Chattanooga, la Humane Society of Northeast Georgia ainsi que la Summerville Veterinary Clinic ont elles aussi prêté main-forte.

L'enquête se poursuit, des poursuites possibles

Du côté des autorités, le dossier n'est pas clos, puisque l'enquête se poursuit afin d'examiner les circonstances de l'affaire. Le propriétaire de la maison, qui y habitait avec les animaux, pourrait faire l'objet de poursuites.

Les chiens restent pour l'heure entre les mains des structures qui les ont recueillis. Pour aider à couvrir le coût de leurs soins, l'association Friends of the Chattooga County Animal Shelter accepte les dons.