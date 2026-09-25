Cette chatte en rémission d’un cancer reçoit des pierres peintes du monde entier pour son jardin

Poppy est arrivée au refuge à l’âge de 11 ans, après avoir subi un abandon dans le froid glacial, elle a dû se battre contre un cancer. C’est auprès d’Aly, mère d’accueil, que la chatte a pu se reconstruire, petit à petit, portée par une énergie collective et des attentions. Pour lui montrer son admiration, des personnes du monde entier ont fait parvenir des pierres peintes à la main à Poppy, des pierres qui ont trouvé leur place dans un nouveau havre de paix, un jardin paisible.

On ignore combien de temps la chatte est restée errante, mais elle est arrivée au refuge avec les pattes couvertes d’engelures. Assez rapidement, Poppy a été accueillie par Aly, une femme ayant eu le coup de cœur pour la chatte, « Je suis tombée amoureuse instantanément », confie-t-elle à The Dodo.

Une joie de courte durée

L’accueil de Poppy s’est fait dans un climat de joie intense. Malheureusement, quelques semaines plus tard, une triste nouvelle est venue ternir le tableau. Un diagnostic de cancer était tombé pour la chatte, et cette dernière devait être opérée. Prête à se battre, Aly s’est mobilisée pour récolter la somme nécessaire à la chirurgie.

@poppytherescuecat_ / Instagram

« Regarder le monde passer »

Tout au long de sa rémission, Poppy a pris plaisir à se rendre à l’extérieur avec Aly, dans un petit jardin garni de fleurs. La mère d’accueil explique : « Elle avait un endroit préféré dans la cour, et elle s’asseyait là en espérant que les passants d’arrêteraient et la caresseraient ».

L’endroit a été une vraie safe place pour la chatte qui avait besoin de repos et de réconfort.

De l’amour du monde entier

Durant la rémission de Poppy, Aly a eu l’idée de décorer le bout de jardin avec des pierres peintes à la main. Cette activité ludique et thérapeutique a pris beaucoup de sens pour elle, chaque pierre représentant une pensée pour la courageuse chatte. Elle a invité les passants et voisins à en faire de même, et rapidement, ce sont d’autres personnes qui ont fait parvenir leurs créations par courrier.

Poppy, qui adorait déjà son petit jardin, l’apprécie encore plus, et profite de longues siestes au soleil au milieu des créations de ceux et celles qui forment désormais sa communauté.

Aly conclut en ajoutant : « Ce petit jardin est devenu notre lumière pendant la saison la plus sombre de nos vies ».