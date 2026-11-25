Adoptée auprès d'un éleveur, Mango, une jeune British Shorthair, lui a été rendue après une crise d'épilepsie. Disant ne pas pouvoir s'en occuper, il a alors confié ce chaton à un refuge de Nottingham (Angleterre) spécialisé dans la prise en charge des chats handicapés. La fondatrice des lieux, Holly Brockwell, a ensuite cherché pourquoi le nez de sa protégée coulait autant. La découverte des vétérinaires a valu à la chatte un cadeau de Noël en avance peu ordinaire.

Pelage gris fumé, yeux orange : Mango est une jeune British Shorthair au début de vie mouvementé, dont l'histoire a été relayée par la BBC.

Adoptée auprès d'un éleveur, elle lui a été rendue après avoir fait une crise d'épilepsie. Affirmant ne pas être en mesure de s'en occuper, celui-ci l'a alors confiée à Holly's Merry Moggies, un refuge indépendant de Nottingham qui se consacre aux chats handicapés. Elle n'était encore qu'un chaton.

© Holly Brockwell

L'énigme du nez qui coulait

Depuis 1 an, Holly Brockwell, la fondatrice du refuge, s'efforçait de maîtriser l'épilepsie de sa protégée tout en cherchant à comprendre pourquoi son nez coulait autant.

La réponse est venue des examens vétérinaires. L'une des narines de la chatte n'était pas reliée à ses voies respiratoires et ne débouchait sur rien.

5 000 £ (5 976,57 €) ayant été réunies pour ses soins, Mango doit être opérée dans les prochains mois chez Eastcott Vets, à Swindon. Un museau réparé : tel était le cadeau de Noël qui l'attendait !

Holly a décrit une chatte très drôle, câline et douce, à qui elle n'a pas renoncé à trouver un foyer une fois l'intervention passée. « Nous espérons vraiment que, si l'opération de la narine a lieu et fonctionne et que sa qualité de vie s'améliore, elle pourra finir par partir vers une famille pour la vie », confie-t-elle.

© Holly Brockwell

Le revers des chats à face plate

L'histoire de Mango amène sa protectrice à un constat plus large. D'après Holly, les chats à la face aplatie séduisent les acheteurs, si bien qu'ils sont souvent élevés pour l'argent, au prix d'anomalies génétiques. En un an, elle dit avoir vu le nombre de chats handicapés augmenter massivement.

Rien de désespéré pour autant, assure-t-elle, puisque même les plus atteints de ses pensionnaires mènent une belle vie. « Ils ont juste besoin de soins adaptés, de kinésithérapie et d'un peu de dévouement », souligne la fondatrice.

Du côté de l'association Cats Protection, on met en cause des pratiques d'élevage défaillantes, faute de règles. « Malheureusement, nous voyons trop de chats comme Mango, élevés pour le profit et non pour leur bien-être », regrette Alice Palombo, sa responsable. L'organisation réclame un encadrement de l'élevage félin dans tout le Royaume-Uni et conseille à ceux qui souhaitent acquérir un chat de délaisser les réseaux sociaux.