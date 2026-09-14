Cette chatte atteinte d’un coryza chronique restera en famille d’accueil, mais cherche un parrain pour ses soins

Quelques mois après sa création en juin 2024, l’association La Petite Tribu (Val-d’Oise) a géré une affaire de syndrome Noé – trouble qui pousse une personne à accumuler de nombreux animaux chez elle, au point de ne plus pouvoir s’en occuper correctement. Roussette, concernée par un coryza chronique, fait partie des chats pris en charge à la suite de l’opération de sauvetage. Malade et craintive, la boule de poils n’a jamais trouvé d’adoptants. Elle reste en famille d’accueil longue durée, et cherche un parrain ou une marraine pour aider ses bienfaiteurs à financer ses soins vétérinaires récurrents.

« L’histoire de Roussette est intimement liée aux débuts de La Petite Tribu », confie l’association au micro de Woopets. Quelques mois après son lancement, l’organisation de protection animale basée à Montlignon (95) a été contactée par une femme atteinte du syndrome de Noé.

« Elle évoquait une vingtaine de chats. Pour une association qui venait tout juste d'être créée et disposait de moyens très limités, une telle prise en charge était impossible dans l'immédiat, nous explique Céline, présidente de La Petite Tribu, puis la situation est devenue dramatique. La personne m'a rappelée en indiquant qu'elle venait de faire une tentative de suicide en prenant des médicaments. »

© La Petite Tribu

« Tous ces chats ont finalement trouvé une famille »

« Les secours ont immédiatement été contactés. La personne a été hospitalisée, tout comme son père qui vivait avec elle. Les chats se sont alors retrouvés seuls dans le logement, poursuit l’interviewée, il a fallu plusieurs jours pour obtenir l'autorisation d'entrer dans le domicile afin de pouvoir les nourrir. »

© La Petite Tribu

À l’intérieur, entre 20 et 30 félins de tout âge avaient désespérément besoin de soins. La plupart d’entre eux traînaient un corps maigre et souffraient d’un coryza sévère, à tel point que des chatons avaient des problèmes oculaires.

À la suite de l’intervention, La Petite Tribu a pris sous son aile la moitié des animaux et a fait appel à une autre association qui a accueilli les autres. « Malgré leur état de santé très lourd, tous ces chats ont finalement trouvé une famille, y compris ceux qui avaient perdu totalement ou partiellement la vue », indique Céline.

© La Petite Tribu

Vous pouvez parrainer Roussette

Roussette, qui fait partie des rescapés, « avait un œil irrécupérable » et souffre d’un coryza chronique qui nécessitent divers soins. Placée en famille d’accueil chez une bonne âme nommée Sanna, la chatte n’a malheureusement jamais mis la patte sur des adoptants.

Comme nous le rapporte l’association, la belle Roussette passera le restant de ses jours chez sa bienfaitrice, qui a décidé de devenir « famille d’accueil longue durée ». Aimée et en sécurité, la boule de poils bénéficie de soins vétérinaires financés par La Petite Tribu qui cherche un parrain ou une marraine.

« Ses épisodes de coryza peuvent être sévères et nécessitent une surveillance régulière, conclut Céline, le parrainage de Roussette permettrait de participer directement à ses frais de santé et de garantir qu’elle puisse continuer à être soignée tout au long de sa vie. »

Pour parrainer Roussette et aider La Petite Tribu à financer ses traitements, vous pouvez contacter directement l’association sur Animaux.fr.