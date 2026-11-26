À Cuiaba, dans le centre-ouest du Brésil, quelques secondes ont suffi, un vendredi, pour que Maite, 2 ans, entre seule dans la piscine de la maison où sa famille passait ses vacances et y perde pied. La chienne de la maison, une Golden Retriever prénommée Tereza, l'a rejointe dans l'eau. La scène a été filmée, et Gladissa, la maman de la fillette, a choisi de partager ces images, relayées par The Sun .

La maison de Cuiaba où Gladissa séjournait en famille pour les vacances est celle de sa belle-sœur, Venessa Miranda. C'est aussi celle de Tereza, la Golden Retriever qui y vit.

Le temps d'une part de gâteau

Ce vendredi-là, l'aînée de Gladissa était partie récupérer la baignoire de la chienne et la maman, de son côté, s'était absentée, juste le temps d'aller prendre une part de gâteau. Quelques secondes ont suffi à Maite pour entrer dans l'eau toute seule, sans que personne s'y attende.

La petite s'était pourtant déjà baignée, mais jamais sans compagnie. « Elle attend toujours que quelqu'un entre avec elle », a raconté Gladissa.

Sur la vidéo, la fillette a descendu lentement les marches de la piscine, puis a perdu pied. Elle a alors eu le plus grand mal à garder la tête hors de l'eau.

© Newflash

Tereza a sauté, Maite s'est accrochée

C'est à ce moment que Tereza a bondi dans l'eau. Maite est parvenue à s'agripper à elle, et la chienne l'a maintenue à la surface, le temps que du secours arrive.

Alertées par l'agitation, 2 femmes de la famille ont accouru, plongé à leur tour et ramené sur le bord l'enfant comme l'animal. Gladissa salue aujourd'hui Tereza comme une héroïne et lui attribue l'exploit d'avoir sauvé la vie de la petite.

Ces images de sa fille seule près de l'eau, puis dans le bassin, la maman a tenu à les diffuser pour alerter les autres parents. « En 2 secondes, un drame peut arriver », a-t-elle prévenu. Et d'ajouter : « On n'est jamais trop prudent. »

Par la suite, elle a publié une autre vidéo, d'une tout autre tonalité, bien plus rassurante : Maite y joue gaiement avec Tereza.

© Venessa Miranda

Une chose est sûre : cette petite chienne mérite une sacrée dose de caresses et de friandises pour son incroyable réaction !

L'info Woopets - Les chiens peuvent-ils vraiment sentir qu'un humain est en danger ?

Comme l'illustre parfaitement Tereza, nos compagnons à 4 pattes sont particulièrement attentifs à leur environnement et aux personnes qui les entourent. Plusieurs capacités leur permettent de repérer des situations inhabituelles :

Un odorat très développé : ils peuvent détecter des odeurs et des changements physiologiques imperceptibles pour nous ;

Une ouïe particulièrement fine : ils perçoivent des sons parfois inaudibles pour les humains ;

Un sens aigu de l'observation : ils sont capables de remarquer les changements d'attitude, de posture ou de comportement de leurs proches ;

Un attachement fort à leurs humains : certains chiens réagissent lorsqu'ils perçoivent une situation inhabituelle, en aboyant, en s'approchant ou en cherchant à attirer l'attention.

Est-ce pour autant une volonté consciente de sauver quelqu'un ? Pas nécessairement ! Leur réaction peut être liée à leur attachement, à leur apprentissage ou à un instinct face à une situation qui les interpelle. Mais une chose est sûre : leur sensibilité ne cesse de nous surprendre !