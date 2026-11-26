On connaissait les chats capables de faire fuir les visiteurs indésirables avec un simple regard désapprobateur. Mais Misifus, lui, a vécu une aventure pour le moins mouvementée ! Ce petit félin de 5 mois, originaire de Puebla, au Mexique, s'est retrouvé au cœur d'une tentative de braquage dans la boutique de sa famille. Une histoire relayée par 20 minutes qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Tout a commencé le samedi 7 novembre, vers 19 h 30, dans une petite épicerie du quartier de San Ramón, à Puebla. D'après Lili Aurora, propriétaire de ce commerce, le suspect, qui portait une capuche et un masque, avait déjà poussé la porte du magasin une première fois pour y acheter des médicaments. Il y serait retourné ensuite, cette fois pour exiger de l'argent, en menaçant la commerçante avec ce qui semble être une arme à feu dissimulée dans un petit sac à dos.

La peur s'est alors emparée de Lili Aurora, qui est restée sous le choc. Heureusement, sa fille, également présente, a réagi rapidement et a tenté de faire face à l'agresseur. C'est alors que Misifus est entré, bien malgré lui, dans cette histoire...

© Trafico Puebla

Quand Misifus s'en mêle...

Selon Lili, sa fille a alors présenté Misifus à cet homme, en le tenant face à lui, dans un réflexe de panique. Griffes dehors, le matou a essayé d'atteindre l'intrus. Il n'en a pas fallu davantage : le suspect a tourné les talons et s'est enfui sans rien emporter !

Cette tentative de braquage s'est ainsi soldée par un échec, et tout le monde en est sorti indemne, y compris le minou. De son côté, la famille a prévenu la police.

Des images pour alerter les autres commerces

Selon les médias locaux, les images de vidéosurveillance ont ensuite circulé à l'initiative des commerçants, qui voulaient que les boutiques installées dans le sud de Puebla soient sur leurs gardes. D'autres titres mexicains précisent que la famille a partagé la séquence, à la fois pour prévenir ses confrères et dans l'espoir d'obtenir des renseignements sur le suspect. Nul ne sait si l'homme a été arrêté depuis.

Quant à Misifus, depuis cette mésaventure, il est devenu une véritable petite vedette dans son quartier ! À seulement 5 mois, il est désormais reconnu par les habitants de San Ramón comme le fameux chat de la boutique.

© Trafico Puebla

Si son histoire a attendri et amusé de nombreux internautes, elle rappelle aussi qu'un animal ne devrait jamais être exposé à un tel danger. Face à un individu potentiellement armé, le risque aurait pu être dramatique pour Misifus comme pour sa famille. Alors, aussi courageux ou surprenants que puissent être nos petits compagnons, ils ne sont pas des boucliers ! Leur sécurité doit toujours passer avant tout !

L'info Woopets - Pourquoi certains chats sortent-ils les griffes face à un inconnu ?

Contrairement aux chiens, les chats ne sont généralement pas des animaux protecteurs au sens où on l'entend habituellement. Mais cela ne signifie pas qu'ils restent toujours indifférents face à une situation inhabituelle ! Un chat peut adopter une posture défensive lorsqu'il se sent menacé, lorsqu'un inconnu envahit son espace ou lorsqu'il perçoit un danger. Oreilles plaquées, feulements, griffes sorties… Autant de réactions destinées avant tout à se protéger. Dans le cas de Misifus, difficile de savoir ce qui lui est passé par la tête, mais sa réaction a visiblement pris le présumé braqueur de court !