L'improbable duo formé par ces deux rats cat-sitters qui prennent en charge les chatons dès leurs premiers jours

Qui aurait cru que des rats puissent se muer en parents de substitution pour des… chatons ? C’est pourtant bien ce que font Remy et Emile.

Si vous avez vu le film d’animation Ratatouille, les noms de Remy et Emile vous disent forcément quelque chose. Ce sont ceux du héros du dessin-animé, le rat cuisinier, et de son frère. C’est donc en référence à ces personnages que les 2 rongeurs dont il est question ici ont été baptisés.

Remy et Emile vivent au Brooklyn Cat Cafe, un café associatif géré par la Brooklyn Bridge Animal Welfare Coalition. Le rôle de ces 2 rats dans cet établissement à but non lucratif consiste à prendre soin des chatons orphelins, âgés de moins de 8 semaines. Ils s’occupent d’eux, leur font la toilette et les câlinent à longueur de journée, rapporte The Dodo.

Les 2 rats font ainsi office de papas de substitution pour les petits félins jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de rejoindre leurs familles d’adoption.

Remy et Emile avaient été adoptés quelques mois plus tôt auprès de Helping All Little Things (HALT), une organisation qui vient en aide aux petits animaux abandonnés ou en détresse.

Anne Levin, fondatrice du Brooklyn Cat Cafe, les décrit comme gentils et affectueux. Ils adorent grimper, jouer et recevoir des câlins. Emile aime tout particulièrement les caresses sur le ventre.

Depuis leur plus jeune âge, ces rongeurs sont habitués à la présence des chatons et n’en ont donc pas peur. L’équipe du Cat Cafe de Brooklyn prend néanmoins toutes ses précautions. Les rats et les chats ne sont jamais laissés seuls sans surveillance et ils sont séparés la nuit, surtout quand il y une chatte pour allaiter les petits.

Ce qui n’altère en rien la beauté et le caractère exceptionnel de cette relation interspécifique tout à fait improbable.