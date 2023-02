Hamiform lance 2 nouvelles recettes à destination des lapins âgés et en surpoids

Parce que les lapins nains qui prennent de l’âge et/ou du poids ont besoin d’apports nutritionnels spécifiques, Hamiform a pensé à eux et à leurs propriétaires en lançant 2 nouveaux repas complets, étudiés pour y répondre : Spécial Sénior et Spécial Light.

Marque experte dans l’alimentation et le soin des animaux de compagnie, Hamiform s’emploie constamment à proposer des solutions parfaitement adaptées à la nature des rongeurs et des autres NAC (nouveaux animaux de compagnie). Basée en Bretagne, l’entreprise élabore des aliments, litières, accessoires, friandises et autres produits à partir de matières premières sélectionnées avec le plus grand soin. Le but : assurer la qualité la plus élevée possible, ainsi que l’utilisation optimale desdites matières dans le respect de l’environnement.

Ses gammes ne cessent de s’élargir, avec désormais l’arrivée de 2 nouvelles références, spécialement conçues pour répondre aux besoins des lapins nains qui ne sont plus tout jeunes et qui sont sujets au surpoids.

Spécial Sénior : un repas complet pour les lapins nains âgés

L’importance d’un apport équilibré en minéraux pour les lapins nains séniors est sans cesse rappelée par les vétérinaires et les spécialistes. Les algues constituent d’excellentes sources de sels minéraux, se caractérisant par leur haut degré d’assimilation de la part de l’organisme de l’animal.

Elles sont à la base de Spécial Sénior de Hamiform, un repas spécifiquement étudié pour concourir à la bonne santé du lapin nain de plus de 4 ans en soutenant sa vitalité.

Spécial Light : une recette formulée pour aider au contrôle du poids

Bon nombre de nos amis lagomorphes sont menacés par les problèmes liés à l’obésité. Le surpoids donne lieu à une variété de troubles, impactant notamment la santé cardiovasculaire des lapins. Résultant d’une alimentation inadaptée et trop riche, mais étant aussi la conséquence de la stérilisation, le poids corporel en excès peut être difficile à contrôler.

Hamiform facilite la tâche des propriétaires sur ce plan en proposant Spécial Light, des granulés pauvres en matières grasses tout en étant généreux en fibres, obtenus à la faveur d’un procédé unique de broyage de la luzerne. L’ensemble aide le lapin nain à réguler son poids en même temps qu’il contribue à le maintenir en forme.

Fabriquées en Bretagne et approuvées par les vétérinaires, les formules Spécial Sénior et Spécial Light sont proposées au format 2,5 kilogrammes avec zip fraîcheur et à partir de 19,99 €. Elles sont disponibles dès mars 2023 en animalerie et jardinerie.

