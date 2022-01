20 photos de bébés chinchillas qui ne sont rien d'autres que d'adorables boules de poils

La douceur des bébés Chinchillas les rend irrésistibles. Cette sélection de photos est là pour le prouver.

Les Chinchillas sont des rongeurs qui ont la vie longue et la douceur infinie. On ne trouvera que leurs petits pour les détrôner sur le podium de la bouille la plus craquante. Dotés d’une personnalité bien affirmée, ils restent demandeurs de jeux et d’affection, comme la boule de poil qu’ils sont.

Voici 20 photos de bébés Chinchillas qui sont plus adorables les uns que les autres.

1. Le lavabo est pour lui l’équivalent d’une piscine municipale

2. Ce bébé Chinchilla a de grandes oreilles pour mieux écouter

3. Ce bébé Chinchilla émerge de sa tente quand il a fini de dormir

4. Un adorable bébé Chinchilla tout blanc qui n’est pas près de se séparer de sa couverture

5. Ces bébés Chinchilla aiment beaucoup leur couverture aux gros yeux

6. Ils ne seraient pas contre une petite bouchée de ces savoureux petits plats

7. Ce bébé Chinchilla trouve amusant de se voir dans le miroir

8. Son pelage tout blanc est embelli par les rayons du soleil qui le tiennent au chaud pendant son sommeil

9. Un bébé Chinchilla qui préfère s’asseoir sur le canapé à côté de sa nouvelle famille

10. Une bouille à laquelle on résisterait difficilement

11. Ce bébé Chinchilla qui s’est endormi dans un verre d’eau

12. Un bébé Chinchilla qui part à la découverte de la dentelle

13. Si petits, qu’ils tiennent dans la paume de la main

14. Son regard vif indique une grande intelligence et une grande curiosité

15. Les bébés Chinchilla se sentent très ne confiance sur les mains de leurs propriétaires

16. Le dos des canapés les amuse autant que d’escalader une montagne

17. Les amourettes des bébés Chinchillas mettent tout le monde d’accord

18. 2 frères Chinchilla en pleine séance de méditation

19. Ce bébé Chinchilla surgit de son panier comme le ferait un lapin du chapeau d’un magicien

20. La fratrie des bébés Chinchillas est bien curieuse