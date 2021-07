15 photos adorables de chinchillas doux et ronds

Un éleveur de Chinchillas partage des photos de ses compagnons pour faire connaître cette espèce de rongeurs. Cette sélection en donne un aperçu.

Les Chinchillas sont des rongeurs très prisés, mais trop souvent méconnus. Avant d’être domestiqué, le Chinchilla était chassé et élevé pour sa fourrure lisse. Aujourd’hui, ce rongeur à la morphologie ronde est un animal domestique qui n’est plus menacé. Un éleveur basé en Angleterre et se prénommant Cameron s’occupe de la variété Chinchilla violet. Il partage les photos de ses amis avec la toile qui apprécie particulièrement ces rongeurs rondelets.

Voici 15 photos de Chinchillas irrésistibles.

1. Les Chinchillas sont originaires des Andes en Amérique du Sud

2. Leur domestication avait des motivations autres que leur seule compagnie

3. En effet, ces rongeurs ont un pelage extrêmement lisse, ce qui permettait aux tribus de se tenir au chaud

4. L’animal était aussi chassé pour sa chair

5. Une cible aussi prisée ne pouvait, hélas, que voir sa race menacée

6. Au XXe siècle, les éleveurs ont commencé à faire se reproduire les Chinchillas

7. Ces derniers n’étaient plus la cible des chasseurs

8. Les Chinchilla deviennent alors des animaux de compagnie appréciés pour leur compagnie

9. Ils ne peuvent vivre seuls et sont généralement adoptés par paire

10. Cependant, ce rongeur reste difficile à apprivoiser, car craintif et cédant facilement au stress

11. Ce n’est pas un animal qui se lèverait de bon matin pour profiter du soleil levant

12. Il s’agit plutôt d’un animal nocturne qui ne commence ses journées que l’après-midi

13. Son apparence est particulière et très appréciée

14. Cet animal à la morphologie ronde mesure 50 centimètres en moyenne

15. Son pelage est originairement gris-bleuté, mais les gènes du Chinchilla peuvent aujourd’hui donner des pelages de toutes les couleurs