Rachel Hughes a passé l'essentiel de sa vie d'adulte à protéger les autres, dans l'armée comme au bureau du shérif du comté de Pinellas, en Floride (Etats-Unis). Arrivée à la retraite, cette vétérane ne parvenait pourtant pas à se détendre. Depuis 2 ans, elle partage son quotidien avec Byner, un chien d'assistance, comme elle l'a raconté à FOX 13 Tampa Bay .

Son témoignage a été recueilli dans un reportage signé Mark Wilson, qui s'appuie aussi sur des informations fournies par l'organisation Dogs Inc.

Engagée dans l'armée à 18 ans, Rachel Hughes y a exercé comme policière militaire, enquêtrice et agente du CID (division des enquêtes criminelles). Après les attentats du 11 septembre 2001, elle s'est spécialisée dans la lutte antiterroriste et la protection des forces, passant une grande partie de son temps en mission au Moyen-Orient.

© FOX 13 Tampa Bay

À ce parcours militaire se sont ajoutées 28 années au bureau du shérif du comté de Pinellas, en Floride. Elle y a travaillé en patrouille, à la lutte contre les stupéfiants, sur des affaires de vols et sur des enquêtes pour homicide, tout en occupant des fonctions d'encadrement.

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« J'avais toujours l'impression d'être en état d'alerte »

Ces décennies d'un travail exigeant lui ont rendu la détente difficile, y compris une fois la retraite venue. « J'avais toujours l'impression d'être en état d'alerte et de travailler. C'était très difficile de me calmer, de me détendre, de ne rien faire, parce que l'esprit pense sans cesse à la prochaine mission », a-t-elle raconté.

Après avoir quitté ses fonctions, Rachel a été mise en relation, par l'intermédiaire du VA, avec une thérapeute qui lui a suggéré un chien d'assistance. D'abord sceptique, elle a tout de même déposé une demande auprès de Dogs Inc. Cette organisation prépare des chiens à accompagner des vétérans, des personnes handicapées ou ayant des besoins spécifiques, qui gagnent ainsi en autonomie et en qualité de vie.

La rencontre qui a changé sa vie

Environ un an plus tard, l'ancienne militaire a rencontré Byner, le chien qui allait changer sa vie.

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Voilà maintenant 2 ans que le duo fait équipe. Byner aide sa maîtresse à gérer les moments de stress et interrompt certains de ses comportements, tout en l'incitant à sortir, à faire de l'exercice et à profiter de la vie.

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« Byner m'aime inconditionnellement »

Aux yeux de Rachel, le plus beau cadeau reste cependant l'amour inconditionnel et la compagnie que lui offre l'animal. « Byner se moque de mon passé, de toutes les missions et de tout le travail dans les forces de l'ordre, de toutes les horreurs que j'ai dû voir dans ma vie. Byner s'en moque. Byner m'aime inconditionnellement », a-t-elle confié.

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Elle qui a veillé sur les autres toute sa vie a désormais Byner pour veiller sur elle. La retraitée espère que d'autres vétérans en difficulté envisageront à leur tour de demander de l'aide.