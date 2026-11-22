On dit que les murs ont des oreilles… Mais dans certains quartiers, les clôtures ont surtout des truffes ! Ces chiens beaucoup trop curieux repérés par Cheezburger ont trouvé leur petit poste d'observation pour ne rien rater des allées et venues des voisins. Et visiblement, ils ont toujours leur museau là où il faut ! La preuve en 15 images…

On a tous ce petit voisin un peu trop curieux qui semble toujours au courant de ce qui se passe dans le quartier… Eh bien, chez les chiens aussi, les amateurs de petits potins existent ! Et visiblement, ces adorables boules de poils n'ont aucune intention de laisser une simple clôture les tenir à l'écart des dernières nouvelles.

Museau glissé entre 2 planches, oreilles dressées au-dessus d'un portail ou petite tête dépassant discrètement d'une palissade : ils déploient des trésors d'ingéniosité pour garder un œil sur leurs voisins. Après tout, il faut bien savoir qui passe, qui rentre chez soi et surtout ce qui se trame de l'autre côté du jardin !

On vous a rassemblé une série de 15 photos absolument craquantes de ces petites commères à 4 pattes. Et une chose est sûre : ils n'ont pas l'intention de manquer le moindre épisode de la vie du quartier !

1. Grâce à cette bulle installée dans la palissade, rien n'échappe à ce toutou !

© @Darren Tompkins / Facebook

2. Les potins du quartier, c'est sérieux… mais rien n'empêche de les suivre avec un chapeau rigolo

© Cheezburger

3. La discrétion, c'est tout un art...

© @orchard.mag / Instagram

4. Une clôture ? Même pas peur, ce petit chien a ses propres astuces !

© SplendaHulk / Reddit

5. « Coucou les voisins ! Vous faites quoi de beau ? »

© @orchard.mag / Instagram

6. « Psst… Tu as entendu les dernières nouvelles ? »

© @orchard.mag / Instagram

7. Ce toutou surveille le quartier incognito

© AhhHue / Reddit

8. Ses maîtres ont même prévu des trous pour ses oreilles !

© @orchard.mag / Instagram

9. « Chut ! Il paraît qu'il se passe quelque chose d'intéressant ! »

© @Tyla Martin / Facebook

10. « Je ne suis pas curieux, je m'informe ! »

© pitbull69 / Reddit

11. Pas besoin de télévision quand on a une clôture !

© Ohheyslater / Reddit

12. « Coucou ! C'est moi ! »

© @kalmpets / Instagram

13. « Je peux me joindre à la conversation ? »

© jgarcia0724 / Reddit

14. Rien de tel qu'une bonne vue sur le voisinage

© BarrySquared / Reddit

15. Il n'y a pas d'âge pour commencer les missions de surveillance du quartier...