À Portland, dans l'Oregon (États-Unis), un Husky n'est pas resté muet lorsque le chant s'est élevé pendant la Bénédiction annuelle des animaux du Grotto, le 20 septembre. Ses hurlements ont surpris toute l'assistance, et la scène, relayée par I Heart Dogs , ne s'est pas arrêtée là... Filmée par une participante, elle a depuis été vue des millions de fois !

Ce jour-là, le prêtre venait d'entraîner l'assemblée dans un hymne quand une voix d'un tout autre genre s'est mêlée aux autres. Venu assister à cet office spécial à Portland, le Husky s'est mis à vocaliser dès que le chant a commencé, enchaînant des hurlements sonores qui tombaient à point nommé.

Aussi longtemps que l'assemblée a chanté, le chien a hurlé avec entrain. Il semblait répondre au chant, plutôt que donner de la voix au hasard.

© IG divine_phoebe / EWTN News - YouTube

Le prêtre lui tend son micro

C'est alors que le célébrant est venu jusqu'au Husky pour approcher son micro de sa gueule. Les vocalises spontanées ont ainsi pris l'allure d'un duo.

Le Husky ne s'est pas arrêté pour autant : chaque silence laissé par le célébrant entre 2 vers, il le comblait de ses vocalises, la gueule tout près du micro. La scène était d'autant plus drôle que l'hymne répétait des « Alléluia » !

Son partenaire est ainsi resté de la partie jusqu'à la dernière note, sans que le prêtre cesse de chanter ni ne cherche à le faire taire.

Quand les animaux reçoivent la bénédiction

Il faut dire que le Husky était à sa place. Chaque année, la Bénédiction des animaux du Grotto accueille les personnes de toutes confessions et leurs compagnons, lesquels y sont bénis aux côtés de leur famille. Liée à la fête de saint François d'Assise, patron des animaux, elle célèbre le lien qui unit les humains à leurs fidèles amis à 4 pattes et tout ce que celles-ci leur offrent : compagnie, réconfort, amour et bonheur.

Dans l'assistance, Blanca Gallardo a eu le réflexe de filmer l'échange entre le célébrant et le chien. Ses images ont ensuite beaucoup voyagé en ligne, jusqu'à cumuler des millions de vues.

Mais pourquoi ce Husky s'est-il lancé ? Certains de ses congénères se mettent à hurler lorsqu'ils entendent des sons prolongés, la musique et le chant en faisant partie. Ce qui a décidé celui-ci à rejoindre la chorale, la vidéo ne permet pas de le savoir. Peut-être avait-il simplement envie de participer, à sa manière ?