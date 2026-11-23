Une Labrador de 12 ans, que des personnes donnaient sur Facebook, a rejoint une famille d'accueil après avoir été récupérée par la gestionnaire du compte Instagram @aviarycreaturerescue. Elle y a noué une tendre complicité avec un chaton, comme en témoigne la vidéo relayée par DogTime .

Certaines images se passent de longs discours. Celle-ci montrait un chaton juché sur le dos d'une chienne âgée nommée Annabelle, tout occupé à la couvrir de câlins, tandis que la Labrador le laissait s'installer et se blottir contre elle, visiblement de bon cœur.

La scène avait pour décor leur foyer d'accueil. Elle a été mise en ligne sur Instagram par @aviarycreaturerescue, un compte dont la présentation évoque une habitante de Louisiane (États-Unis) qui partage son temps entre le sauvetage de chiens et la création artistique.

Une chienne de 12 ans donnée sur Facebook

Avant d'arriver dans ce foyer, cette chienne de 12 ans avait été donnée par des personnes sur Facebook. C'est auprès d'elles que la femme derrière le compte @aviarycreaturerescue l'a récupérée, en confiant avoir eu le cœur brisé pour elle.

© The Aviary / Facebook

Dans sa famille d'accueil, les liens se sont noués sans attendre : Annabelle s'est aussitôt attachée à sa maman d'accueil. Sont venus ensuite les petits-enfants de sa bienfaitrice, toujours dans les parages.

Inséparable de sa petite protégée

Restait le chaton, lui aussi en accueil. C'est avec cette boule de poils que la complicité sautait le plus aux yeux. « L'amour n'a pas de frontières », pouvait-on d'ailleurs lire en ouverture de la publication illustrant leur tendre relation.

« Elles sont inséparables, elle joue les mamans avec elle, et c'est la chose la plus mignonne que nous ayons vue », indiquait également la légende de la vidéo.

La doyenne semble ainsi être devenue la maman d'un chaton qui, de son côté, a fait de son dos un perchoir à câlins !

L'entente entre ces 2 protégés a beaucoup circulé : la vidéo a franchi la barre des 414 000 vues et recueilli plus de 60 000 mentions J'aime. Sous la publication, les internautes se sont montrés particulièrement attendris : mais comment ne pas l'être ?

L'info Woopets - Pourquoi les chiens seniors peuvent-ils adopter un comportement parental envers les chatons ?

Même âgés, les chiens restent capables de nouer de nouveaux liens affectifs. Certains, comme Annabelle, développent même des comportements protecteurs envers les chatons, qui se manifestent de différentes façons :

Le toilettage : ils lèchent délicatement le chaton, comme pour prendre soin de lui ;

La surveillance : ils restent attentifs à ses déplacements et veillent sur lui ;

La proximité : ils aiment dormir près de lui ou le laisser se blottir contre eux ;

La patience : ils tolèrent volontiers ses maladresses et son énergie débordante ;

La protection : ils peuvent se montrer vigilants face à une situation inhabituelle.

Ces comportements témoignent d'un lien social positif, même s'ils ne signifient pas nécessairement que le chien considère le chaton comme son propre petit.