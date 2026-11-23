La mésaventure de Sacha aurait pu avoir une issue dramatique. Heureusement, l'intervention des sapeurs-pompiers a permis de tirer la chienne de ce mauvais pas et de la sortir de la cachette où elle était coincée sous la berge. Un grand soulagement pour sa maîtresse et les bénévoles d'Animal Aids, qui ont tenu à saluer l'efficacité et la réactivité des secours après ce sauvetage mouvementé.

Le soir du vendredi 6 novembre 2026, à Niort (Deux-Sèvres), une jeune chienne répondant au nom de Sacha et appartenant à une bénévole de l'association Animal Aids, s'est échappée d'un parc à la fin d'une maraude avant de se retrouver bloquée au bord de la Sèvre. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour la sortir de là. Son sauvetage, raconté par l'association sur sa page Facebook, a été relayé par La Nouvelle République.

Bloquée dans un terrier de ragondin

La maraude d'Animal Aids touchait à sa fin lorsque Sacha s'est enfuie du parc de Pré-Leroy, avant de sauter dans la Sèvre.

Une fois dans l'eau, la fugitive est allée « se réfugier sous la berge en s’enfonçant dans un trou fait par les ragondins, pour y rester bloquée », a décrit l'association.

Pour libérer la chienne prise au piège, un autre bénévole est entré à son tour dans la rivière malgré le froid. Ses appels sont restés sans effet et il n'a pas réussi à saisir l'animal, même avec l'aide d'un homme qui s'était joint à lui.

Sauvée par les pompiers

Ce sont finalement les sapeurs-pompiers qui sont parvenus à extraire de son trou la jeune rescapée, que l'association décrit comme très craintive de nature.

« Nous avons évité un drame », a écrit Animal Aids sur Facebook, en remerciant les secours, dont elle a salué la réactivité et l'efficacité.

L'intervention terminée, les sauveteurs ont pris la pose avec Sacha et sa maîtresse, sur une photo publiée par Animal Aids. L'association n'a pas précisé comment se portait la chienne après sa sortie de l'eau.

Des maraudes pour soutenir les propriétaires canins en difficulté

Fondée en 2019, Animal Aids organise 2 fois par mois des maraudes et des permanences sur le parking Bessac ainsi qu'à La Colline, l'hébergement d'urgence de l'association l'Escale.

Ces rendez-vous s'adressent aux propriétaires de chiens en difficulté : ils y reçoivent de quoi nourrir leur compagnon (croquettes, pâtée, friandises), mais aussi des conseils et une sensibilisation au bien-être animal.