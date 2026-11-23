Enzo, un Cocker Spaniel noir, s'est volatilisé le lundi 9 novembre à Harrogate, au nord de Leeds, en Angleterre. Bénévoles et habitants se sont alors lancés à sa recherche, à pied et avec des drones, avant que des chiens pisteurs ne viennent en renfort quelques jours plus tard. Pendant près d'une semaine, aucun signalement n'a pu être confirmé. Son histoire, relayée par le Harrogate Advertiser , a pris un autre tour le dimanche suivant, quand les bénévoles de K9 SAR ont décidé de tout reprendre depuis le début…

Quand un chien disparaît, on espère au moins un témoin, une silhouette aperçue au coin d'une rue, une image saisie par une caméra. Pour Enzo, disparu à Harrogate, rien de tel n'a pu être confirmé. Pourtant, la mobilisation a été massive dans cette station thermale : des volontaires et des habitants ont arpenté la ville à pied, tandis que des drones survolaient les zones difficiles d'accès.

Des pistes qui ne mènent nulle part

Des affiches avaient été placardées, et les riverains passaient au crible les enregistrements de leurs caméras de surveillance et de leurs sonnettes connectées. Le vendredi 13 novembre, des chiens de recherche sont venus en renfort et ont désigné une zone d'intérêt autour de Grantley Drive et des rues alentour. Les habitants de 4 rues du secteur ont alors été priés de revoir leurs images. Durant ces journées, 2 signalements sont bien remontés, mais aucun n'a pu être rattaché avec certitude au Cocker.

© Spaniels Stolen, Lost, Found & Seized Uk & Ireland / Facebook

Cette absence totale de trace a fini par semer le doute chez K9 SAR, organisation qui soutient depuis 2022 les recherches de chiens disparus dans le Yorkshire, en s'appuyant sur des équipes locales et des coordinateurs expérimentés. Cherchait-on seulement au bon endroit ?

« Après une semaine de recherches, de vols de drones, d'affichage et de vérifications de caméras sans le moindre signe d'Enzo, nous avons compris que quelque chose clochait », a expliqué Sharon Ainley, membre de l'organisation.

© Harrogate Advertiser

Un harnais dans les ronces

Le dimanche 15 novembre, alors que se profilait une 7e nuit d'absence pour Enzo, les bénévoles ont donc remis à plat toute leur stratégie. « Nous devions passer à côté de quelque chose, alors ce matin nous sommes repartis de zéro », a résumé Sharon. De nouvelles informations les ont orientés vers un endroit précis, et c'est là qu'un volontaire attentif a remarqué, emmêlé dans les ronces, le harnais jaune et noir du toutou.

© Spaniels Stolen, Lost, Found & Seized Uk & Ireland / Facebook

Tout près de là, les recherches ont mis au jour ce qui semblait être un terrier de blaireau inoccupé. Aussitôt prévenu, le maître d'Enzo s'est précipité sur place et s'est mis à l'appeler. Il n'a d'abord obtenu aucune réponse. Puis, au bout d'un moment, un faible gémissement lui est parvenu de sous la terre : le Cocker était vivant !

Enzo a retrouvé les bras de son maître

Comme chaque minute comptait, les pompiers ont été alertés sur-le-champ, et les équipes de Harrogate et de Ripon n'ont pas tardé à rejoindre les lieux pour une intervention qui s'annonçait délicate. Encore fallait-il savoir où se trouvait exactement l'animal à l'intérieur du terrier : des amis et des proches du maître ont apporté une caméra d'inspection de canalisations, qui s'est révélée précieuse pour situer le chien piégé sous terre.

Après presque 7 jours d'absence, Enzo a enfin été ramené à l'air libre, sain et sauf, et rendu à ses maîtres. La vidéo des retrouvailles le montre dans leurs bras, apparemment en bonne forme après cette épreuve.

Une fois le compagnon à 4 pattes tiré d'affaire, K9 SAR a salué la rapidité des pompiers et la délicatesse avec laquelle ils l'ont traité.

L'organisation a aussi eu un mot pour Mike et sa caméra. Elle n'a pas oublié les bénévoles et les riverains, qui ont cherché, posé des affiches, vérifié leurs enregistrements ou relayé les appels sur les réseaux sociaux. « Pendant 7 jours, des gens ont cherché un chien qu'ils ne connaissaient pas, simplement parce que le chien de quelqu'un d'autre devait rentrer à la maison », a souligné Sharon Ainley. Une belle preuve de solidarité !