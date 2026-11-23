En allant jeter leurs déchets, un couple a remarqué un chaton roux près des bacs communs. Le jeune félin s'est avancé de lui-même vers eux, et son histoire, relayée par Cheezburger , ne s'est pas arrêtée à cette rencontre…

Sortir les poubelles n'a rien d'une aventure, en principe. C'est pourtant devant les bacs collectifs que ce couple a croisé la petite boule de poils, la veille de son premier message en ligne sur Reddit. Le pelage poisseux et malodorant, le chaton léchait le gras resté sur un emballage de fast-food.

L'attraper n'a demandé aucun effort : c'est lui qui a fait le premier pas, s'approchant spontanément. Comme les nuits étaient froides, pas question de le laisser dehors. Ils l'ont donc emmené chez le vétérinaire, afin de vérifier s'il portait une puce d'identification.

Un museau pelé qui en disait long

Aucune puce n'a été trouvée, et l'état du petit rouquin laissait penser que personne ne veillait sur lui. Déshydraté, infesté de vers, ce petit félin affamé avait aussi le nez dégarni, signe, d'après ceux qui l'ont recueilli, qu'il fouillait les ordures depuis un bon moment pour se nourrir. Le vétérinaire s'est d'ailleurs montré catégorique : ce minou n'avait personne.

© u/YokaMycelium / Reddit

Restait à décider de la suite : le ramener à la maison ou contacter les refuges des environs, les 2 possibilités évoquées par le praticien. Une chatte vivait déjà au foyer, ce qui inquiétait un peu ses maîtres. Examiné, vermifugé et traité contre les parasites, le chaton n'avait plus besoin que de soins et de tendresse.

D'où venait-il ? D'autres chatons qui lui ressemblent beaucoup ont été vus dans le secteur, et ses sauveurs pensent qu'une chatte a donné naissance à la portée en pleine nature, plus tôt dans l'été.

Une fois à la maison, le nouveau venu a été installé dans une pièce à part, loin de la résidente pour commencer. Cela n'a pas empêché les 2 chats de se renifler sous la porte, visiblement curieux l'un de l'autre.

Le petit rescapé a passé sa première nuit le ventre plein, au chaud dans une couverture. Ses bienfaiteurs l'avaient nettoyé comme ils pouvaient, retirant ce qui restait collé à ses poils, sans venir à bout de l'odeur de poubelle, si bien qu'ils ont demandé conseil aux internautes. Ils ont également parcouru les groupes Facebook locaux, au cas où quelqu'un le chercherait, sans résultat.

© u/YokaMycelium / Reddit

Un nom de renard, une vie de chat

3 semaines plus tard, personne ne s'était manifesté : la famille a donc officiellement adopté ce chaton. Bilan complet chez le vétérinaire, vaccins, puce d'identification : tout y est passé. Il a aussi reçu un nom, Tilki, qui veut dire renard en turc.

Cette visite a révélé que ses oreilles étaient envahies d'acariens, un souci encore en cours de traitement lorsque ses maîtres ont donné de ses nouvelles, tandis que les vers, eux, avaient disparu.

Plusieurs de ses moustaches étaient par ailleurs brûlées : selon ses adoptants, il dormait peut-être sous des voitures tout juste garées pour profiter de leur chaleur. Quant à l'odeur de poubelle, les conseils reçus en commentaire en ont eu raison.

© u/YokaMycelium / Reddit

Les présentations avec la chatte de la maison, âgée de 3 ans, ont eu lieu depuis, et les 2 compères jouent beaucoup ensemble.

D'après ses maîtres, la minette, jusque-là seule et un peu abattue, paraît désormais heureuse d'avoir un compagnon, et certains de ses problèmes de comportement se sont même atténués.

© u/YokaMycelium / Reddit

Tilki, lui, aime s'allonger sur le dos et recevoir des caresses sur le ventre et sous le menton. Les poubelles sont désormais bien loin !