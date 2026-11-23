Une découverte particulièrement bouleversante a mobilisé les équipes d'une association de protection animale dans le New Jersey, aux Etats-Unis. Alors que plusieurs chiens venaient d'être sauvés du froid, les sauveteurs ont découvert qu'une petite femelle nouveau-née, baptisée Hope, souffrait d'une grave blessure à la tête et au cou, qui engage encore son pronostic vital. Si plusieurs membres de la portée ont déjà trouvé un refuge temporaire, leur mère et les derniers chiots attendent toujours un foyer d'accueil, tandis que l'association fait appel à la générosité du public pour financer les soins et offrir à toute cette famille une chance de s'en sortir.

Le matin du samedi 21 novembre 2026, à Orange, près de Newark dans le New Jersey (Etats-Unis), le signalement de 2 chiens abandonnés, attachés à une clôture en plein froid, a conduit les agents de l'association de protection animale Associated Humane Societies jusqu'à une portée née, semble-t-il, pendant la nuit. L'organisation, dont l'intervention est relayée par Gothamist, veille désormais sur la mère, Freya, et sur ses petits, dont Hope, une femelle dont la vie reste menacée.

Les chiots survivants « étaient glacés, aux côtés d'une mère et d'un père apeurés et protecteurs »

À leur arrivée sur place, les agents de protection animale ont constaté que les 2 chiens signalés n'étaient pas seuls : 5 chiots, apparemment nés dans la nuit, se trouvaient avec eux. L'un des petits était malheureusement décédé.

© Associated Humane Societies

« Les autres étaient glacés, aux côtés d'une mère et d'un père apeurés et protecteurs », a rapporté AHS dans une publication sur les réseaux sociaux.

La petite Hope dans un état critique

La famille canine a été conduite en urgence au refuge pour y recevoir des soins vétérinaires. Lors de l'examen, les vétérinaires ont constaté que l'un des chiots nouveau-nés était gravement blessé.

Cette femelle, prénommée Hope, présente une large entaille à l'arrière de la tête et du cou. Son état reste critique, indique l'association sur son site.

2 chiots déjà confiés à une famille d'accueil

Parmi les chiots survivants, 2 ont rejoint une famille d'accueil. La mère, que l'association appelle Freya, et ses 2 autres petits attendent encore : AHS leur cherche un foyer d'accueil expérimenté.

En attendant, Associated Humane Societies lance un appel aux dons afin de financer les soins vétérinaires, la nourriture et d'autres fournitures pour ces chiens.