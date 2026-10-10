Un chien interrompt un match de football, puis esquive le joueur qui tente de le faire sortir

Un chien s’est invité sur la pelouse en plein match de football entre la Macédoine du Norde et l'Ecosse, provoquant une courte interruption de la rencontre. Après avoir déjoué la tentative d’un joueur de le faire sortir, le facétieux quadrupède a finalement quitté le terrain de son propre chef, sous les sourires du public.

Il n'y a pas que les humains qui s'intéressent à ce qui se passe sur un terrain de football. Récemment, un chien a fait parler de lui en faisant son apparition sur le rectangle vert en pleine compétition internationale, provoquant l'interruption du match pendant quelques dizaines de secondes et suscitant bien des sourires parmi les spectateurs et les téléspectateurs.

L'incident en question, que rapporte le site Foot Mercato , a eu lieu le samedi 3 octobre 2026. Ce soir-là, l'équipe de Macédoine du Nord accueillait celle d'Ecosse au stade Tose Proeski de Skopje, dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations.

La rencontre avait très bien débuté pour les Ecossais, qui avaient ouvert le score à la 7e minute grâce à Kieron Bowie. 3 minutes plus tard, un invité surprise a surgi sur la pelouse. C'était un chien portant un collier bleu ciel.



The Athletic | Football / X

Le quadrupède semblait amical. Il gambadait parmi les 22 joueurs, puis s'est approché du défenseur macédonien Sebastian Herrera. Ce dernier a tenté de le raccompagner vers la sortie, mais le joyeux loulou l'a dribblé et s'est éloigné, avant de quitter le terrain de lui-même.

Une trentaine de secondes d'interruption

L'interruption du match n'aura duré qu'une trentaine de secondes, et les 2 sélections ont pu reprendre les débats. Pour la petite histoire, l'entrée remarquée du chien n'aura pas changé la physionomie de la rencontre, que l'Ecosse a finalement remportée par 2 buts à 0.



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On ne sait pas grand chose de l'animal, mais tout porte à croire qu'il habite près du stade et qu'il avait échappé à la vigilance de ses maîtres, avant celle des stadiers. On imagine qu'il est ensuite rentré tranquillement à la maison. Ou alors, il pourrait s'agit d'un chien errant stérilisé et vacciné par les autorités locales, puisqu'il porte un marquage à l'oreille et une série de chiffres sur le collier.

Le conseil Woopets : pourquoi faut-il éviter de courir après un chien qui s’est échappé ?

Courir après un chien en fuite peut l’inciter à accélérer et à s’éloigner davantage, notamment s’il interprète la poursuite comme un jeu. Dans un environnement fréquenté, il risque alors de traverser une route ou de se retrouver dans une situation dangereuse.

Mieux vaut rester calme et tenter de l’attirer avec une voix douce, une friandise ou un objet familier (son jouet, un vêtement portant une odeur qu'il connaît…). Si l’animal semble craintif, il est préférable de ne pas chercher à l’attraper de force et de solliciter l’aide de personnes capables de le sécuriser.