« Skye sait » : cette femme atteinte d'Alzheimer ne se perd jamais grâce à sa Golden Retriever sauvée d'une usine à chiots

Depuis 10 ans, Skye partage le quotidien de Donna et Michael Aho, dans le Dakota du Nord (États-Unis). Cette Golden Retriever, adoptée par l'intermédiaire d'une association, a récemment pris une place nouvelle dans la maison : depuis que son adoptante a appris qu'elle souffrait de la maladie d'Alzheimer, elle veille sur elle, la nuit comme en promenade.

Donna et Michael Aho l'ont toujours affirmé : leur Golden Retriever a quelque chose de particulier. Leur histoire, relayée par KCTV5, le montre bien depuis le diagnostic de Donna. « Ce chien sait que si je quitte la maison, quelle qu'en soit la raison, elle est en phase avec ma femme, Donna », résume Michael.

Des aboiements au milieu de la nuit

La maladie provoque chez Donna des tremblements pendant son sommeil. Lorsque cela se produit en pleine nuit, Skye monteen courant pour la rejoindre.

Michael se souvient du dernier épisode. Il dormait profondément à l'étage et n'a rien entendu, jusqu'à ce que la chienne se manifeste. « Skye est venue à côté de Donna, près du lit, a aboyé, et l'a simplement sortie de ses rêves », raconte-t-il.

La boule de poils semble ainsi avoir endossé le rôle de garde du corps de Donna, une vigilance qui rassure la principale intéressée et apaise son mari. Compagne de tous les instants, elle la guide et la réconforte au quotidien.

© KCTV

Promenades sous bonne garde

Le jour, Donna aime marcher dans son lotissement rural. Son mari, confie-t-elle, a peur qu'elle s'égare au cours de ces sorties ; il la sait pourtant en sécurité, car Skye fait office de « patrouille ».

« J'adore me promener, Skye aussi évidemment, et mon mari a peur que je m'égare et me perde, ce qui n'est jamais arrivé parce que Skye sait », explique Donna.

© KCTV

D'une usine à chiots à une famille aimante

Comment un tel lien s'est-il noué ? Tout a commencé il y a 10 ans. Le couple s'investissait alors auprès de Retrieve a Golden of the Midwest, une association qui avait sorti Skye d'un élevage commercial, autrement dit une usine à chiots.

Michael n'a pas oublié leur première rencontre. Âgée d'environ 6 mois, la petite chienne a déboulé sur la terrasse, renversé la gamelle d'eau au passage et fini sa course sur ses genoux. Il a aussitôt été conquis, se souvient-il.

10 ans plus tard, Gretchen Austin, bénévole de Retrieve a Golden of the Midwest, se réjouit de la vie offerte à la chienne. « Skye a été sauvée d'une vie en élevage intensif et, comme vous le voyez, elle a eu une vie merveilleuse ces 10 dernières années ; nous sommes très heureux et fiers de la gentille chienne qu'elle est », conclut-elle.