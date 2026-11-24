Benny Binion, un croisé Mastiff et Cane Corso de 5 ans, souffrait des yeux depuis des années lorsqu'il s'est retrouvé dans un refuge de Las Vegas, aux États-Unis, où son avenir restait incertain. Son histoire, relayée par I Heart Dogs , a pris un autre tour le jour où l'association Las Vegas K-9 Crew Rescue a reçu l'appel d'une personne prête à le prendre chez elle en famille d'accueil. Restait à soigner ce très grand chien, puis à lui trouver un foyer d'adoption...

Benny Binion est un croisé Mastiff et Cane Corso qui affichait sur la balance une soixantaine de kilos : un gabarit qui ne facilitait pas la recherche d'une famille d'adoption.

À son arrivée au refuge, le toutou avait surtout besoin de soins vétérinaires importants et spécialisés, que Las Vegas K-9 Crew Rescue chiffrait à plusieurs milliers de dollars. De quoi décourager ? Pas ses sauveteurs, qui le décrivaient comme un compagnon doux, affectueux et facile à vivre.

© Las Vegas K9 Crew Rescue

Ce que cachaient ses paupières

Le mal dont souffrait Benny est connu sous le nom d'entropion, c'est-à-dire des paupières qui s'enroulent vers l'intérieur. Ses cils frottaient ainsi contre la surface de ses prunelles, entretenant irritation, gêne et infections à répétition. D'après l'association, personne n'avait traité ce problème pendant des années.

Le déclic est venu d'un coup de fil. Quelqu'un se disait prêt à ouvrir sa porte au géant à titre provisoire et, grâce à cette place en famille d'accueil, l'association a pu le sortir du refuge puis s'attaquer enfin à ses problèmes de santé.

Au cours des mois suivants, Benny est passé sur la table d'opération pour faire corriger ses paupières. Il avait aussi besoin, chaque jour, de médicaments et de collyre pour un problème distinct de sécheresse oculaire.

Sa maman d'accueil a beaucoup compté dans cette convalescence, en lui offrant un foyer stable, de la tendresse et toute la patience nécessaire. Au fil des soins, ses sauveteurs ont décrit un chien rigolo et câlin, qui aime rencontrer du monde et recevoir de l'attention.

© Las Vegas K9 Crew Rescue

L'annonce que l'association rêvait de publier

Quand est venu le moment de lui chercher une famille définitive, Benny a eu droit à sa fiche d'adoption, et elle avait de quoi rassurer ceux que sa carrure aurait pu impressionner. Il y était présenté comme un compagnon formidable avec les enfants, amical avec ses congénères, propre, castré et d'un tempérament facile.

Le détail le plus craquant ? D'après son profil, Benny raffolait des pup cups de Starbucks (petit gobelet rempli de crème pour les chiens) : sa future famille saurait ainsi comment lui faire plaisir facilement.

Après une opération et des mois passés en famille d'accueil, Las Vegas K-9 Crew Rescue tenait à trouver des adoptants décidés à accueillir ce chien adulte et à veiller sur lui pour le restant de ses jours.

© Las Vegas K9 Crew Rescue

Puis la nouvelle est tombée : Benny Binion a été officiellement adopté ! L'association l'a annoncé dans un message plein d'émotion.

Elle en a profité pour remercier sa mère d'accueil, dont l'hospitalité a contribué à rendre possibles la guérison puis l'adoption de ce doux géant, ainsi que sa nouvelle famille, qui a choisi un chien au parcours déjà bien chargé !