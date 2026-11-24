Venu passer un week-end à Spokane dans l'État de Washington (États-Unis) pour un concert du groupe de métal Three Days Grace, un couple a vu dans un magasin une chienne maltraitée par la personne présentée comme sa propriétaire. Un peu plus tard, il l'a retrouvée auprès de 2 femmes qui l'avaient sauvée, mais qui ne pouvaient pas la garder. Leur histoire, relayée par Cheezburger , a pris dès ce moment-là une tout autre tournure…

On prépare un week-end de concert en pensant aux billets et à la route, rarement à l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. C'est pourtant ce qu'a raconté sur Reddit une femme partie avec son compagnon à Spokane. Dans un magasin, tous les 2 ont remarqué une chienne que maltraitait la personne présentée comme sa propriétaire, et la situation a encore empiré une fois l'animal dehors.

Même chienne, autres mains

En quittant la friperie, le couple a aperçu 2 femmes accompagnées d'une chienne. Les amoureux ont d'abord cru à un autre toutou, très semblable à celui du magasin, si bien que l'auteure du récit a tenu à vérifier.

© u/magicshopmaya / Reddit

Il s'agissait bien de la même : la personne qui la maltraitait lui donnait des coups de pied, et c'étaient elles qui l'avaient sauvée. Ni l'une ni l'autre n'était toutefois en mesure de la ramener chez elle.

De leur côté, les 2 visiteurs partageaient déjà leur quotidien avec un chien. Ils s'étaient toujours promis qu'un second compagnon à 4 pattes ne les rejoindrait que le jour où le moment serait le bon et où la place ne manquerait pas.

Un détour avant le concert

Le couple a finalement décidé de ramener la chienne à la maison. Avant de partir pour le concert, il s'est arrêté chez Petsmart afin d'acheter tout ce dont elle aurait besoin.

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Pendant leur absence, leur protégée s'est comportée à merveille, raconte celle qui est devenue sa maîtresse. Sur la route du retour, elle a dormi d'un bout à l'autre du trajet, entamant ainsi une nouvelle vie en famille.

Depuis, la nouvelle venue a été officiellement baptisée Grace, un nom que les siens transforment déjà en Gracie.

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Sa maîtresse parle d'une chienne d'une grande douceur, qui a toute sa place dans la famille, et dit ne pas oser imaginer ce qui lui serait arrivé si ses bienfaitrices ne s'étaient pas trouvées là.

Sous son témoignage, les messages attendris se sont multipliés : les internautes ont craqué pour la bouille de la chienne, heureux de la savoir en sécurité, et ont remercié les 2 femmes comme ce couple décidé à changer son destin.

Grace a encore un peu d'éducation à acquérir, mais elle ne sera pas seule pour apprendre : le premier chien de la maison, que sa maîtresse appelle son grand frère, sera là pour lui montrer la voie. Avec lui, elle en est sûre, tout se passera très bien !