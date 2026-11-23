À 14 ans, Ty a été cédé par sa famille, qui le trouvait trop vieux. Placé en priorité en famille d'accueil, ce chien senior y a fait la connaissance d'un petit garçon. Son histoire, relayée par PetHelpful , est celle d'un toutou âgé qui attend encore de trouver son foyer pour de bon…

Passer ses vieux jours dans un chenil : voilà ce que certaines associations veulent épargner aux chiens âgés, en les confiant le plus tôt possible à des familles d'accueil.

Tyler, que l'on appelle aussi Ty, a fait partie de ceux qui passent en priorité. Ses anciens maîtres s'étaient séparés de lui parce qu'ils le jugeaient trop vieux. À 14 ans, il a ainsi perdu son foyer, puis trouvé rapidement un nouveau toit, provisoire celui-là.

© @theanimalpad / Instagram

Le vieux chien et l'enfant

Dans cette maison de passage vit un petit garçon. Dès leur rencontre, Ty a semblé rajeunir, lui qui, du haut de ses 14 ans, n'avance pourtant pas aussi vite que d'autres chiens.

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Les 2 compères ont désormais de quoi s'occuper ensemble : des siestes, blottis l'un contre l'autre, des parties de jeu au jardin, et même des déguisements pour Halloween !

Sur Instagram, où elle publie sous le nom @theserialfoster, la famille d'accueil a écrit : « Nous avons le plaisir d'accueillir Ty depuis 2 semaines, et c'est le plus adorable des petits câlins ! »

Sous la vidéo, les internautes ont oscillé entre la colère envers ceux qui avaient laissé partir un compagnon de cet âge et les éloges adressés à ses hôtes.

Il ne manque plus qu'un foyer

Car cette maison n'est qu'une étape. Ty peut être adopté par l'intermédiaire de The Animal Pad, une association de sauvetage canin établie à San Diego (États-Unis), et ceux qui l'hébergent lui cherchent une famille définitive.

© @theanimalpad / Instagram

Leur appel s'adresse à toute personne prête à accueillir un chien comme lui : Ty est décrit comme un compagnon doux, de ceux qui aiment les genoux et les promenades sans hâte. L'enjeu n'est pas mince, puisque les chiens d'âge avancé patientent en général plus longtemps que les jeunes avant d'être choisis. Espérons que ce gentil toutou qui a retrouvé une jeunesse auprès de ce petit garçon ait bientôt sa fin heureuse !

L'info Woopets - Adopter un chien âgé : pourquoi c'est une belle idée ?

L'âge ne devrait jamais être un frein à l'adoption. Les chiens seniors ont souvent un tempérament plus posé et apprécient particulièrement le confort, les promenades tranquilles et les moments de complicité.

Avant d'accueillir un chien âgé, quelques précautions sont toutefois importantes :

Faire un bilan vétérinaire pour connaître son état de santé et anticiper d'éventuels besoins spécifiques ;

Respecter son rythme en adaptant les promenades et les activités à ses capacités ;

Lui offrir un environnement confortable avec un couchage adapté et des espaces facilement accessibles ;

Faire preuve de patience pour lui laisser le temps de prendre ses marques dans son nouveau foyer.

Un chien âgé a encore beaucoup d'amour à donner. Comme le montre l'histoire de Ty, une famille aimante peut lui offrir un nouveau départ, quel que soit son âge.