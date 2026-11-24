À Trelew, en Argentine, Adrián Contreras veille depuis 5 ans sur les chiens d'une immense décharge à ciel ouvert. Un jour où il s'y était rendu à vélo, il a remarqué un petit chien au poil duveteux qui détonnait parmi les habitués et qui, apeuré, a pris la fuite. Il l'a alors suivi sur plusieurs kilomètres en diffusant la scène en direct… et une réponse inattendue est arrivée presque aussitôt.

Fondateur de l'association Helping the Dogs of the Trelew Landfill, Adrián Contreras apporte de l'eau et de la nourriture aux animaux qui vivent sur le site et aux alentours, avec l'aide de son partenaire. Dès que possible, le duo les fait aussi stériliser et soigner, comme le rapporte The Dodo.

D'ordinaire, le trajet se fait en fourgonnette, mais ce jour-là, le véhicule étant en panne, il a enfourché son vélo pour aller voir ses protégés.

© Ayuda Perritos del Basural Trelew

Un petit fuyard pas comme les autres

C'est là qu'un nouveau venu a attiré son regard : petit, le poil duveteux, il ne ressemblait en rien aux autres occupants des lieux. Ces derniers sont des croisés, et y voir un Caniche, ou n'importe quelle race bien identifiable, reste rare, explique Adrián.

Il a bien tenté de l'amadouer en douceur, mais l'animal, effrayé, a détalé dans la direction opposée. Plutôt que de renoncer, le fondateur de l'association l'a suivi en pédalant sur plusieurs kilomètres, sans jamais le perdre de vue, en attendant que la fatigue l'oblige à s'arrêter. Le petit chien a fini par se tapir dans un amas de gravats, de mauvaises herbes et d'ordures.

Une photo qui lève le doute

Pendant la poursuite, Adrián diffusait ses images en direct sur la page Facebook de son association. « Presque immédiatement, quelqu'un nous a contactés : elle cherchait son chien, Toby, qui correspondait à sa description », raconte-t-il.

L'équipe a alors demandé une photo du disparu. En la découvrant, plus d'hésitation : c'était bien Toby, qui vit en ville avec sa famille et n'avait plus donné signe de vie depuis près d'une semaine.

© Ayuda Perritos del Basural Trelew

Restait à éviter une nouvelle échappée. Aidé d'un employé de la décharge, Adrián a installé le toutou dans une caisse de fortune, pendant que son humaine, inquiète, sautait dans le premier taxi venu pour les rejoindre.

Quand elle est arrivée, Adrián a filmé les retrouvailles : Toby remuait la queue dans les bras de celle qui le cherchait. « J'ai ressenti une immense vague d'émotion ! », confie son sauveur, très touché par la scène.

© Ayuda Perritos del Basural Trelew

Un tel dénouement n'a rien d'habituel au milieu des détritus, où il est rare qu'un chien retrouve un foyer aimant. Beaucoup de ceux que côtoie l'association ont grandi sans le moindre contact bienveillant avec l'humain : ils vivent en meute et, par peur comme par méfiance, ne se laissent guère approcher.

Adrián aimerait que l'histoire de Toby fasse aussi connaître le sort de tous ces animaux qui survivent chaque jour dans la décharge, et il espère d'autres fins heureuses. « Notre plus grand espoir est qu'un jour il ne soit plus nécessaire de secourir des chiens d'une décharge, car cela voudrait dire que nous avons réussi à changer cette réalité », conclut-il.