Lorsqu'elle a été secourue, Chai, une chienne d'environ 2 ans, était attachée à un poteau et portait des traces de morsures. Accueillie à Chicago (États-Unis) par Scott Corbett, elle recherchait pourtant l'affection de tous ceux qui lui venaient en aide. Une première vidéo l'avait fait connaître ; 6 jours plus tard, une seconde est venue donner de ses nouvelles…

Certains adieux sont de bonnes nouvelles. L'histoire de Chai, relayée par DogTime, le montre bien : assis par terre, Scott Corbett a ouvert sa dernière vidéo en annonçant que c'était leur dernier jour ensemble.

Sur Instagram, le compte @4evertails, associé pour l'occasion à Chicago Canine Rescue, a annoncé l'adoption de cette chienne au pelage beige et blanc.

© @4evertails / Instagram

Des plaies, mais une queue qui remuait

La première vidéo datait de 6 jours plus tôt : Scott y présentait sa protégée et montrait dans quel état elle avait été sauvée. Retrouvée attachée à un poteau, Chai avait les pattes enflées et blessées, plusieurs entailles sur le corps et le poil taché d'urine séchée.

Ses sauveteurs soupçonnaient une bagarre entre chiens d'avoir causé ces plaies. Autre trace de son passé : elle avait déjà donné naissance à des chiots.

Blessée, la jeune chienne n'en recherchait pas moins le contact de ceux qui lui venaient en aide. Très câline, elle remuait la queue presque sans interruption dès que ses sauveteurs s'occupaient d'elle !

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En pull tricoté, prête pour la suite

Le jour du départ, Chai portait un pull tricoté et s'est installée bien à son aise sur les genoux de Scott. Brave, l'autre chien de ce dernier, a visiblement cherché à attirer l'attention sur lui pendant la scène, tandis qu'un autre plan montrait les 2 compagnons à 4 pattes assis côte à côte.

Dans cette vidéo partagée par Scott, quelques mots sont alors apparus à l'écran : « Elle a traversé tant d'épreuves ». Puis, aussitôt après : « Mais elle a encore tant d'amour à donner ».

Après ce passage en famille d'accueil, Chai a désormais un foyer à elle, une adoption conclue par l'intermédiaire de Chicago Canine Rescue et confirmée par Scott Corbett. Sous la vidéo, les internautes ont accueilli ce dénouement avec autant de joie que d'émotion.

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En confirmant cette adoption, Scott a simplement écrit : « Elle est prête pour son prochain chapitre. Le meilleur chapitre jusqu'ici. » Bonne route jolie Chai !