À Venette, dans l'Oise (60), une chatte grise née derrière un hypermarché Carrefour y a passé près d'un an, le plus souvent à 2 pas des croquettes. Son histoire, relayée par Ledauphine , a pris un nouveau tournant un jeudi, quand la SPA de Compiègne est enfin parvenue à la récupérer. Entre-temps, plus d'un client avait pris l'habitude de venir exprès pour tenter d'apercevoir la pensionnaire à moustaches…

En poussant la porte d'un supermarché, on compte d'ordinaire remplir son chariot de courses, mais on a rarement l'espoir d'y croiser une petite habitante à 4 pattes. C'était pourtant devenu une habitude pour certains clients du Carrefour de Venette, où une minette à la robe grise se laissait parfois apercevoir du côté du rayon consacré aux animaux.

Elle n'avait pas eu à venir de bien loin. D'après un salarié, la boule de poils avait vu le jour à l'arrière du bâtiment avant de se glisser dans les réserves, où elle a fini par s'établir. L'équipe, loin de la chasser, lui a fait une place.

« Elle avait pris ses habitudes depuis une petite année, alors on la laissait. Elle était nourrie et avait sa litière », a raconté cet employé.

© Patricia Golecki / Facebook

Des courses faites exprès pour elle

Au fil des mois, tous les clients n'ont pas accueilli cette présence de la même manière. « Si le chat ne faisait pas de mal et vivait sa vie, certains clients s’inquiétaient », a expliqué Christelle Varlet, directrice du refuge de la SPA de Compiègne.

D'autres, à l'inverse, guettaient ses apparitions. Une cliente s'est ainsi souvenue du jour où elle a remarqué un joli félin gris tapi sous un rayonnage, juste à côté des croquettes, et qui l'observait. « Depuis quelques semaines, je venais faire mes courses exprès pour la voir », a-t-elle confié.

La renommée de la chatte a fini par franchir les portes du magasin. Sur Facebook, et notamment sur la page Pet Alert 60, sa photo a récolté des centaines de commentaires, où les internautes ont surtout rivalisé d'humour.

Enfin attrapée, pas encore adoptée

Restait à mettre la main sur elle, ce qui a demandé du temps. « On a enfin réussi à la capturer », a déclaré le refuge au Parisien, en confirmant avoir récupéré celle que l'on surnommait localement le « chat de Carrefour ».

Elle n'était d'ailleurs pas la seule visiteuse inattendue des lieux. Une employée a rapporté que 2 chatons y avaient été découverts récemment et que l'hypermarché avait déjà vu passer des chats errants, tandis qu'une de ses collègues a évoqué des oiseaux volant fréquemment sous le plafond.

Pour la chatte grise, l'aventure entre les réserves et les rayons est désormais terminée. Recueillie par une famille d'accueil de la SPA, elle attend maintenant d'être adoptée. Et pourquoi pas auprès de clients fidèles de Carrefour, qui pourraient cette fois non pas la retrouver au détour d'un rayon, mais lui offrir une vie de famille ? C'est tout ce qu'on lui souhaite !