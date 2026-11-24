Signalés par un message adressé aux sauveteuses d'une associaiton, 2 chiens d'une maigreur extrême et atteints de la gale ont été trouvés à Marine Beach, une plage de l'archipel des îles Mariannes du Nord (océan Pacifique occidental). Leur histoire, relayée par The Cool Down , ne s'est pas arrêtée à leur rétablissement : une fois remis sur pattes, Lottie et Scar ont attendu des adoptants qui ne se présentaient pas.

C'est un membre de la communauté qui avait prévenu l'association Boonie Babies de la présence de 2 chiens à Marine Beach. Les animaux étaient si maigres que l'une des sauveteuses les a décrits ainsi : « Ce ne sont que de petites statues squelettiques qui me regardent comme si j'étais folle. »

Ils souffraient de la faim et de la gale

Grace et Aria, toutes 2 bénévoles chez Boonie Babies, sont revenues sur cette prise en charge dans une vidéo TikTok de The Dodo. Elles y ont échangé avec l'éditrice Valentina Sanchez sur le chemin parcouru par le duo depuis qu'elles l'avaient ramené, et sur la transformation à laquelle elles avaient assisté.

Les 2 rescapés paraissaient dénutris, et la gale s'ajoutait à leur maigreur. « On dirait que bouger leur fait mal, et je suis sûre que c'était probablement le cas », a observé Aria en les revoyant dans cet état.

Lottie et Scar ont alors commencé à se rétablir auprès de leurs sauveteuses, les 2 chiens partageant une seule et même caisse. Leur apparence a changé, au point que The Dodo insiste sur le contraste entre les canidés d'hier et ceux d'aujourd'hui.

« C'est vraiment déchirant, car j'ai l'impression qu'ils sont vraiment délaissés »

Leur santé s'améliorait, mais les candidats à l'adoption, eux, ne venaient pas. Personne ne s'était manifesté pour Lottie ou pour Scar, alors que leur poil avait pourtant repoussé. « C'est vraiment déchirant, car j'ai l'impression qu'ils sont vraiment délaissés », a regretté Valentina Sanchez, avant qu'Aria n'avance une explication : « Les chiens galeux sont délaissés parce que, honnêtement, je pense qu'ils font peur aux gens. »

© The Dodo / TikTok

Pendant cette attente, le duo accompagnait Grace en permanence, si bien que la sauveteuse s'est attachée à ses 2 protégés. « Cela m'a laissé juste assez de temps pour tomber amoureuse d'eux », a-t-elle expliqué.

Lottie et Scar ont finalement trouvé un foyer

Pour Lottie, la recherche s'est donc achevée chez celle qui l'avait recueillie. La chienne, a raconté Grace, la suivait partout où elle allait. « Lottie était une chienne que personne d'autre n'aimait », a-t-elle confié à Valentina Sanchez.

L'autre rescapé a lui aussi trouvé un foyer. De passage à Saipan pour prêter main-forte comme bénévole, une personne dont Grace était l'amie depuis l'université a décidé d'adopter Scar. « Ils ont tous les 2 eu la fin heureuse qu'ils méritaient », a conclu la sauveteuse.