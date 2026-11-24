Certains chats ont le chic pour s'installer là où personne ne les attend. Étoile, une petite chatte tricolore, en a donné un bel exemple le samedi 14 novembre 2026, en entrant au commissariat de police de Chaumont en Haute-Marne (52). Son histoire, relayée par France 3 Grand Est , a quelque peu bousculé le quotidien des agents.

C'était la première fois que cette calico, qualifiée de fugueuse, franchissait le seuil des lieux. Elle s'y est mise à l'abri, au milieu des policiers.

En bonne santé et grande dormeuse, la minette a pris ses aises. Parmi les sièges du commissariat, sa préférence est allée à un fauteuil de bureau aux accoudoirs de mousse un peu usés. Les agents, eux, se sont montrés aux petits soins.

© Police nationale de Haute-Marne / Facebook

Restait une question : d'où venait-elle ? Comme la visiteuse n'était ni pucée ni tatouée, les policiers n'avaient aucun moyen de remonter jusqu'à son foyer.

Le mardi 17 novembre, la police de la Haute-Marne a donc raconté son arrivée sur Facebook, en espérant que sa famille tombe sur le message. « Et visiblement, elle s'y plaît tellement qu'elle n'en repart plus », a résumé la police.

Son maître se présente au commissariat

Le message a trouvé son destinataire. Le soir même de sa publication, un homme ayant reconnu sa chatte s'est présenté au commissariat, puis il est reparti avec elle.

Le jeudi 19 novembre, soit 2 jours après ces retrouvailles, les policiers ont publié un second message : Étoile était revenue d'elle-même dans leurs locaux !

« Après avoir effectué sa petite ronde dans les locaux, elle a retrouvé ses habitudes et s'est tranquillement installée dans… son fauteuil préféré. Son propriétaire a bien évidemment été contacté pour être informé de cette nouvelle escapade », ont détaillé les fonctionnaires.

Après cette nouvelle fugue, son maître est venu la récupérer une seconde fois. Depuis, la police n'a pas signalé de troisième visite d'Étoile entre ses murs. Reste à espérer que la petite fugueuse a définitivement retrouvé ses marques à la maison et qu'elle ne compte pas faire du commissariat sa résidence secondaire !

© Police nationale de Haute-Marne / Facebook

L'info Woopets - Pourquoi un chat revient-il toujours au même endroit ?

Si Étoile a choisi de retourner au commissariat de Chaumont, ce n'est peut-être pas un hasard. Le comportement territorial du chat peut expliquer cette étonnante habitude :

Un animal attaché à ses repères : le chat est très attaché à son territoire, qu'il balise et explore régulièrement. Ses habitudes et son environnement familier sont essentiels à son équilibre ;

Un lieu rassurant : lorsqu'il trouve de la nourriture, de la sécurité et de la tranquillité à un endroit, il peut être tenté d'y revenir régulièrement ;

Le changement, une source de stress : un nouvel environnement peut perturber ses habitudes et générer de l'anxiété. Le chat peut alors chercher à retrouver un lieu qu'il connaît et dans lequel il se sent en sécurité.

Ainsi, pour Étoile, le commissariat était peut-être tout simplement devenu un endroit où elle se sentait chez elle !