Un chien abandonné, 2 ans de procédure et un verdict amer pour l'association qui l'a secouru

Secouru en septembre 2024 par Action Protection Animale alors qu'une chaîne lui entaillait le cou, Kahil, 3 ans à l'époque, a vu son ancien propriétaire condamné à 3 mois de prison avec sursis pour abandon volontaire. Pris en charge depuis 2 ans par Les Amis des Bêtes, refuge d'Aix-les-Bains en Savoie, le rescapé attend encore une famille.

Son histoire, relatée par Action Protection Animale sur son site, a commencé sous un autre nom. Quand les équipes de l'association l'ont découvert en septembre 2024, le chien s'appelait Rapace et n'avait que 3 ans. Il n'avait jamais servi qu'à surveiller une maison, son détenteur voyant en lui un moyen d'effrayer les intrus plutôt qu'un compagnon.

© Action Protection Animale

Les oreilles coupées pour lui donner un air menaçant

Ses oreilles avaient été coupées pour le faire paraître plus menaçant, et il vivait attaché par une chaîne pesante. Des mois durant, Rapace était ainsi resté dehors, sans liberté, sans affection ni vie de famille.

Un jour, l'homme s'est absenté pour des vacances. D'après ce qu'il a ensuite déclaré, des proches devaient venir nourrir l'animal pendant ce temps. Mais son allure les a effrayés et, pendant plusieurs semaines, personne n'a osé s'approcher de lui.

Toujours enchaîné, nourri de manière insuffisante, le chien perdait des forces jour après jour. C'est la dégradation de son état qui a fini par alerter un vétérinaire, et ce signalement a déclenché le sauvetage.

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Maigreur extrême et plaie profonde causée par la chaîne

Action Protection Animale a aussitôt déposé plainte pour abandon volontaire, puis la justice l'a sollicitée pour prendre Rapace en charge. Les vétérinaires ont alors mesuré l'ampleur des dégâts : au-delà d'une maigreur extrême, la chaîne s'était enfoncée si loin dans la chair du cou qu'elle avait creusé une plaie très grave, qui menaçait de l'égorger. Il a fallu l'hospitaliser plusieurs jours.

Ce qui a le plus marqué ses sauveteurs, c'est la manière dont le chien s'est laissé soigner. Malgré les manipulations douloureuses, Rapace n'a montré aucune agressivité envers ceux qui s'occupaient de lui et acceptait les soins avec douceur.

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Coupable d'abandon, relaxé pour cruauté

2 années de procédure ont été nécessaires avant que le tribunal ne tranche. Le propriétaire de Rapace a été déclaré coupable d'avoir volontairement abandonné son animal et a écopé de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; la confiscation définitive du chien a aussi été prononcée.

En revanche, le prévenu a été relaxé pour les faits qualifiés d'actes de cruauté, et le jugement ne lui interdit pas de détenir des animaux. Si Action Protection Animale a salué la décision rendue sur l'abandon, cette dernière lacune la laisse amère : l'association se demande comment une personne condamnée dans de telles circonstances peut de nouveau posséder un animal.

Pendant ce temps, Rapace a changé d'identité : il répond désormais au nom de Kahil. Accueilli par Les Amis des Bêtes, refuge partenaire installé à Aix-les-Bains, il y reçoit depuis 2 ans les soins et l'attention qui lui avaient manqué. Sa plaie a cicatrisé, et le chien a repris du poids et regagné des forces.

2 ans après son sauvetage, il attend toujours d'être adopté

Avec ses oreilles mutilées et un gabarit d'environ 50 kg, Kahil impressionne au premier regard. L'association le décrit pourtant comme un chien d'une grande douceur, qui réclame les caresses et recherche la compagnie des humains. Il s'entend avec les chiennes, mais ne pourra pas vivre avec des mâles ni avec des chats.

2 ans après son sauvetage, personne ne l'a encore adopté. Action Protection Animale reconnaît que son physique et son passé ne plaident pas en sa faveur, et cherche pour lui une famille prête à lui apporter stabilité et attention, capable de regarder au-delà des apparences. En attendant, Kahil reste hébergé par Les Amis des Bêtes, en Savoie, où les candidats à l'adoption d'un chien peuvent le rencontrer.