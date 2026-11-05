« Cela me donne plus d'indépendance » : Eddie, le chien guide qui aide son maître à sortir seul est sacré aux Hero Dog Awards 2026

Eddie, Labrador Retriever de 3 ans, a remporté la 16e édition des Hero Dog Awards de l'American Humane Society, aux États-Unis, rapportait TODAY.com . Premier chien guide de Luis Rodriguez, un habitant de Miami (Floride) aujourd'hui considéré comme légalement aveugle, il a permis à ce dernier de retrouver une grande autonomie.

Nommé dans la catégorie des chiens guides et d'assistance, Eddie est le tout premier compagnon de ce type aux côtés de Luis Rodriguez. L'organisation, qui a annoncé l'identité du vainqueur le mercredi 4 novembre 2026, explique mettre à l'honneur des chiens au quotidien le plus souvent banal, mais dont l'action pèse lourd dans une vie.

« Eddie est toujours prêt à soutenir Luis, le cœur dévoué et la queue frétillante »

Dans le cas d'Eddie, elle souligne qu'il a donné à un maître plutôt réservé l'assurance de prendre la parole, de raconter leur parcours commun et de sensibiliser le public à la cécité comme au travail des chiens guides. « Que ce soit pour une aventure en plein air ou un moment calme sur le canapé, Eddie est toujours prêt à soutenir Luis, le cœur dévoué et la queue frétillante », ajoute-t-elle.

© American Humane Society

Luis est né avec une rétinite pigmentaire, une maladie génétique rare qui détruit peu à peu les cellules de la rétine sensibles à la lumière. Sa vue s'est dégradée au cours des 5 dernières années, au point qu'il est aujourd'hui considéré comme légalement aveugle. Encouragé par son épouse, avec qui il élève 2 filles, il s'est tourné vers un chien guide : ce Labrador Retriever de 32 kilos l'accompagne depuis 18 mois.

« Cela me donne plus d'indépendance et la capacité de vivre seul »

Son maître ne mentionne aucun sauvetage ni aucune intervention particulière ; il attribue plutôt à son compagnon une existence bien plus pleine qu'auparavant. « Avant l'arrivée d'Eddie, j'avais beaucoup d'anxiété. J'avais peur de sortir seul, et il m'a donné tant d'indépendance, c'est incroyable », a-t-il confié le 4 novembre, en direct aux côtés d'Eddie, avant de décrire le travail quotidien de son chien guide :

« Il repère les obstacles et les évite pour moi, trouve les escaliers, les ascenseurs. Cela me donne plus d'indépendance et la capacité de vivre seul. »

En exemple, il cite une journée improvisée à Key Largo, rejointe en VTC pour aller pêcher avec son frère, une sortie qui n'aurait pas pu avoir lieu sans Eddie. Sur le plateau de l'émission durant laquelle le lauréat des Hero Dog Awards a été révélé, il a aussi invité celles et ceux qui perdent la vue à envisager un chien guide afin de mener une vie indépendante.

© American Humane Society

4 autres finalistes aux parcours singuliers

Le chemin jusqu'au titre a été long. Les candidatures, déposées en juin, avaient d'abord été ramenées à 25 chiens, puis à 5 finalistes, un pour chacune des catégories du concours : forces de l'ordre et premiers secours, chiens de service, guides ou d'assistance auditive, thérapie, militaires, enfin héros émergents et chiens de refuge. En apprenant la victoire de son Labrador, Luis a tenu à saluer ses concurrents, tous gagnants à ses yeux et porteurs d'histoires hors du commun.

Parmi eux, Sage, Labrador de 6 ans, travaille pour la marine américaine, la Navy, à Norfolk (Virginie) : aux côtés d'Eric Snitzer, sur le porte-avions USS Gerald R. Ford, elle aide les militaires à encaisser le stress du déploiement. Rozi, Braque Allemand de 12 ans, est quant à elle chienne de détection d'explosifs à la police de Chicago. Avec l'officier Gina Ibarra, qui travaille avec elle depuis 11 ans, elle patrouille dans les transports publics de la ville et a été mobilisée pour 2 Super Bowls, un Final Four et l'investiture présidentielle de 2021.

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Goosey, Cavalier King Charles Spaniel de 4 ans sorti d'un refuge, représentait les chiens de thérapie. Avec Aimee Broussard, auteure de livres de cuisine du Sud et blogueuse à Bâton-Rouge (Louisiane), il visite écoles, maisons de retraite, hôpitaux ou aéroports, avec une attention particulière pour les personnes âgées ; sa maîtresse voit en lui un animal qui met sa seconde chance au service des autres. Enfin Bubbles, Beagle de 5 ans aveugle de naissance, vit à Otisville (Michigan) avec Stacie Elliott, son mari et leurs 2 fils. Visé par des commentaires cruels en ligne après que sa maîtresse eut partagé ses photos, le petit chien l'accompagne dans les écoles de l'État, où elle parle de compassion, d'empathie et d'inclusion. Stacie a par ailleurs fondé l'association Bubbles the Blind Beagle.

Eddie et les 4 autres finalistes seront célébrés en décembre, lors d'une cérémonie prévue à Washington D.C.