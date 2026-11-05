3 chatons à nourrir jour et nuit : un bénévole répond à l'urgence après leur découverte sur l'autoroute

3 chatons âgés d'environ 3 semaines ont été découverts sur l'autoroute M55, dans le nord-ouest de l'Angleterre, sans que personne ne puisse expliquer comment ils étaient arrivés sur cette voie rapide, rapportait le Lancashire Evening Post . Pris en charge par l'association Homeward Bound Animal Rescue, qui a dû leur trouver sans délai une famille d'accueil expérimentée, ils n'ont, hélas, pas tous tenu le coup.

Une portée de 3 tout jeunes félins avait été repérée sur la M55, une autoroute très fréquentée, dans le comté du Lancashire, puis conduite dans un cabinet vétérinaire. D'où venaient-ils, et comment avaient-ils pu rester en vie sur une chaussée aussi dangereuse ? Aucun indice n'a permis de répondre à ces questions.

« Reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à les mettre en sécurité »

Homeward Bound Animal Rescue, qui travaille en lien étroit avec plusieurs cabinets vétérinaires pour venir en aide aux animaux blessés ou abandonnés, a alors été sollicitée pour savoir si elle pouvait recueillir les trois petits. Estimés à 3 semaines, ceux-ci se trouvaient en mauvais état. « Nous ne savons pas du tout comment ces chatons se sont retrouvés sur l'autoroute M55, mais nous sommes infiniment reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à les mettre en sécurité », a déclaré Wendy Mulela, présidente du conseil d'administration et fondatrice de la structure.

Pour que les chatons aient une chance de s'en sortir, il fallait trouver, dans les plus brefs délais, une personne capable de nourrir des nouveau-nés au biberon et prête à les accueillir. Un membre bénévole de l'association s'est proposé pour veiller sur eux à toute heure, de jour comme de nuit.

2 pertes et un survivant

Prendre en charge des chatons de cet âge compte parmi les missions les plus exigeantes du sauvetage animalier. Les biberons doivent être donnés à un rythme soutenu, nuit comprise, et même les soins les plus attentifs ne garantissent pas une issue heureuse. L'état des 3 petits était d'ailleurs si précaire au moment de leur accueil que Homeward Bound avait préféré garder leur histoire pour elle dans un premier temps.

Le trio a néanmoins reçu des noms : Moira, Alexis et David. Malgré les efforts faits pour les sauver, Moira et Alexis n'ont pas survécu au début de leur prise en charge.

« David nous donne à tous une raison de sourire »

David, lui, a continué de se renforcer et se porte aujourd'hui très bien dans sa famille d'accueil. L'association a diffusé une photo de ce seul survivant de la portée, créditée à Wendy Mulela ; ses progrès réjouissent les bénévoles qui se sont beaucoup investis pour lui.

© Wendy Mulela

« Perdre Moira et Alexis a été déchirant, mais nous sommes ravis que David s'épanouisse et nous donne à tous une raison de sourire », a ajouté Wendy Mulela. Le petit félin demeure pour l'instant en famille d'accueil.