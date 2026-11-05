Depuis le décès du chien, cette chatte ne quittait plus la chambre, puis sa maîtresse a installé son portrait

Pendant 5 ans et demi, Pepita a grandi aux côtés de Bubbas, le Pit-Bull gris avec lequel elle partageait jeux, câlins et séances de toilettage. Le 23 octobre 2025, le chien est mort subitement, et la chatte s'est retirée dans la chambre de ses maîtres, qu'elle n'a plus quittée pendant plusieurs jours. Elle n'en est sortie que lorsque sa maîtresse, Gris, a dressé son autel pour la fête des morts mexicaine.

Tout avait commencé en mai 2020, lorsque Bubbas était devenu grand frère pour la première fois. La nouvelle venue, Pepita, n'était alors qu'une minuscule chatonne duveteuse, débordante d'énergie et curieuse de tout, en presque tout point l'inverse du chien. Le courant est pourtant passé aussitôt entre eux et, dès lors, on les a rarement vus l'un sans l'autre, qu'ils jouent ou se blottissent ensemble, a raconté Gris, leur maîtresse, à The Dodo.

© @pnw.furpack / TikTok

Une amitié à toute épreuve

« Ils avaient une relation incroyablement forte », résume-t-elle. Les câlins à même le sol se prolongeaient presque toujours en toilettage mutuel : la chatte léchait le museau et les oreilles de son grand frère, qui lui rendait la pareille.

Le reste du temps, le duo gardait un œil sur le voisinage, partait en promenade ou s'installait côte à côte sur la terrasse pour profiter du soleil.

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Le jour où le chien n'est pas rentré

Puis, le 23 octobre 2025, Bubbas est tombé malade d'un coup. Il n'allait pas bien dès le matin et ses maîtres l'ont conduit au plus vite chez le vétérinaire, mais le chien n'a pas survécu.

« Pepita est devenue très triste quand nous sommes rentrés sans Bubbas », se souvient sa propriétaire. Depuis ce retour sans son compagnon canin, la minette restait dans la chambre, où elle passait ses journées à dormir, et les efforts de Gris pour la réconforter n'y ont rien changé : elle n'a pas bougé de sa place.

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Quelques jours plus tard, Gris a dressé son ofrenda, cet autel que l'on installe pour le Día de Muertos (le Jour des Morts) en mémoire des proches disparus. Elle a encadré sa photo préférée de Bubbas et l'a posée sur la cheminée, parmi les portraits des siens partis avant lui, puis a déposé à côté un petit bol de croquettes et de friandises, avec l'espoir que cela guide l'esprit du chien jusqu'à la maison et jusqu'à Pepita.

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Elle venait tout juste de poser le cadre et d'allumer une bougie quand la tête de la chatte est apparue dans l'embrasure de la porte : pour la première fois depuis des jours, Pepita entrait dans le salon.

La féline s'est dirigée tout droit vers le banc, y a bondi et s'est dressée sur ses pattes arrière pour examiner l'autel de plus près. Elle a reniflé le portrait de Bubbas, puis est restée un instant immobile devant lui, sous les yeux de sa maîtresse, émerveillée.

« Cela compte énormément de la voir montrer de la curiosité et de l'intérêt pour l'ofrenda », confie Gris. Pour elle, cela ne fait aucun doute : « Je sais qu'elle a pu sentir l'énergie de Bubbas. »

Le souvenir de Bubbas reste intact, tandis que Pepita apprend à connaître son nouvel ami

Un an a passé depuis la disparition de son ami. Le foyer compte désormais un nouveau chien, Leo, dont l'allure rappelle celle de Bubbas à la famille. Le petit dernier s'est lui aussi attaché à Pepita, qu'il suit dans tous ses déplacements, et Gris se réjouit de la voir enfin accompagnée de nouveau.

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Cette année encore, Gris remonte son ofrenda pour Día de Muertos, avec l'espoir d'y voir revenir l'esprit de Bubbas. Elle a pris soin, cette fois, de poser sa photo tout près du rebord, afin que la chatte ait une vue dégagée sur le portrait de son grand frère.