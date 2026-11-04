Ce vétéran amputé aime son chien comme un enfant, au-delà de l'aide qu'il lui apporte chaque jour

Après 5 opérations du dos et une amputation sous le genou, James Poggi, ancien soldat, s'est retrouvé plus vulnérable qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Sur les conseils de son épouse, ce vétéran a accueilli Teddy, un Goldendoodle devenu son chien d'assistance, et a retrouvé avec lui une part de son autonomie, rapportait InvestigateTV dans un reportage diffusé par KTRE .

Pendant ses années au sein du Corps des Marines où il travaillait dans l'aviation, James Poggi a connu plusieurs accidents : atterrissages brutaux, blessures lors de l'entraînement physique, accident de voiture, auxquels s'est ajoutée une méningite spinale, le tout, précise-t-il, alors qu'il était encore en activité.

« On passe de 1,90 m et 113 kg, capable de voyager à l'autre bout du monde et de faire tout ce qu'on vous demande, à dépendre de fauteuils roulants, de déambulateurs et d'aides à la mobilité : on devient une personne vulnérable qu'on n'aurait jamais cru être », a-t-il raconté.

« Il me couvre toujours »

Pour alléger ce poids, autant émotionnel que physique, sa femme, qui est aussi son aidante, lui a soufflé l'idée d'un chien d'assistance. C'est ainsi que Teddy, un Goldendoodle, est entré dans son quotidien et en est devenu le soutien de tous les jours.

Au quotidien, le chien se charge de petites tâches qui paraissent anodines à la plupart des gens, mais qui redonnent à son maître une partie de son indépendance. Rapporter est ce qu'il préfère : il ramasse les clés tombées au sol, va chercher le téléphone portable de James et l'aide à transporter des objets. « On n'allait jamais nulle part sans son compagnon de combat, et il avait intérêt à toujours couvrir vos arrières. C'est comme ça : il me couvre toujours », a expliqué le vétéran.

Au-delà des services rendus, l'animal a surtout apporté au vétéran quelque chose qui ne se remplace pas facilement : la joie. « J'aime énormément mes enfants, mais c'est au même niveau qu'un autre enfant », a-t-il confié.

James Poggi a emmené Teddy chez Dog Training Elite St. Louis, un centre qui éduque les chiens depuis l'obéissance de base jusqu'à la thérapie, la protection et l'assistance. L'endroit a beau ressembler à un centre d'éducation canine ordinaire, l'équipe y recrée des mises en situation proches de la vraie vie, de quoi préparer le maître et son chien à ce qu'aucun manuel ne peut enseigner, a souligné l'ancien soldat.

Un don privé pour épauler d'autres anciens soldats

Matt Willis, le propriétaire du centre, considère ces chiens comme un appui de poids pour les anciens militaires, confrontés à des limites physiques comme au stress post-traumatique. « Les chiens changent ce qu'on ressent, avec les changements chimiques dans le corps lors de cette interaction. C'est exactement le réconfort dont ces hommes et ces femmes ont besoin », a-t-il expliqué.

Un donateur privé a voulu que son argent aille aux vétérans et aux militaires en activité. Le centre a donc réparti la somme afin de couvrir 30 % des frais de formation d'un chien d'assistance pour 10 bénéficiaires dans le besoin.

Prochaine étape pour le tandem : le retour au travail. Teddy reprendra son poste de brigadier scolaire aux côtés de James à Mascoutah. « L'année scolaire prochaine, je serai de retour à plein temps au coin de la rue, tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Il est là avec moi, il a même une petite cabane de brigadier », a annoncé ce dernier.