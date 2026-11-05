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Un chiot de 10 mois survit à un tir au visage, son refuge donne de ses nouvelles après 9 jours


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Faits Divers
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En Pennsylvanie (États-Unis), un croisé Berger Allemand de 10 mois répondant au nom de Titan a survécu à un tir à bout portant qui l'a atteint en pleine tête. Alerté par un appel de la police d'État, le refuge ANNA Shelter d'Erie a fait part des progrès du jeune chien, tandis qu'une enquête est ouverte pour identifier l'auteur du tir, rapportait CBS News.

Illustration : "Un chiot de 10 mois survit à un tir au visage, son refuge donne de ses nouvelles après 9 jours"
© ANNA Shelter / Facebook

Dans une publication partagée sur Facebook le 28 octobre 206, l'ANNA Shelter, un refuge basé à Erie dans l'Etat de Pennsylvanie, a expliqué avoir été contacté la semaine précédente par la police d'État au sujet d'un chien en très mauvais état, maculé de sang et vraisemblablement victime d'un acte de cruauté.

Le jeune animal, appelé Titan, avait été visé au visage à très courte distance. Le refuge a décrit le trajet du projectile : entré sous l'un de ses yeux, il avait transpercé la langue avant de ressortir par le dessous de la gueule.

Les premiers jours, la tête de ce croisé Berger Allemand restait douloureuse et gonflée. Le refuge a ensuite fait état de grandes améliorations en 9 jours, au point que le canidé a été autorisé à rejoindre une famille d'accueil, un cadre où il pourra finir de se rétablir. Sa survie et ses progrès relèvent quasiment du miracle.

Un foyer calme pour finir de guérir

Pour trouver ce foyer, l'ANNA Shelter a publié un appel sur Facebook.

« Peut-être que vous vous sentez seul, que vous avez du temps et de la place dans votre cœur et votre maison, que vous cherchez quelque chose ou quelqu'un de important dans votre vie… eh bien ME VOICI ! »

Le profil attendu pour le rescapé à fourrure est précis : un foyer calme, composé uniquement d'adultes, car le canidé doit encore récupérer de ses blessures et, selon le refuge, garde un traumatisme depuis le tir. Les personnes qui pensent pouvoir lui offrir ce cadre sont invitées à écrire par e-mail à l'ANNA Shelter.

Titan couché dans son box au refug
© ANNA Shelter / Facebook

Reste la question du tireur, dont l'identité n'est pas connue à ce stade. L'enquête suit son cours, « et justice sera rendue », assure le refuge.

Le jeune chien blessé par balle au visage attend maintenant qu'une famille se manifeste pour franchir cette nouvelle étape.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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