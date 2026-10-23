« Tu es parfaite dans tout ce que tu fais » : le CV attendrissant d'une chienne imaginé par son maître

Poppy, une adorable Labrador noire, prouve que les chiens ne passent pas forcément leurs journées à paresser. Son propriétaire a dressé, extraits vidéo à l'appui, la liste des métiers pour lesquels elle serait qualifiée, de l'accueil des invités à la gestion des friandises. Et la liste est longue...

On imagine volontiers nos toutous somnoler sur le canapé en attendant l'heure de la gamelle. Poppy, elle, ne manque pas de qualifications, comme le montre avec humour son histoire relayée par Paw Nation : son propriétaire a passé en revue, vidéos à l'appui, chacune de ses compétences. Aucun doute, cette petite Labrador joue un rôle essentiel au sein de son foyer !

Un CV long comme le bras

Première compétence mise en avant : hôtesse d'accueil, un rôle dans lequel elle excelle. Poppy reçoit en effet les invités avec un jouet ou un coussin, et une énergie à revendre.

Un problème ? Une situation délicate ? La boule de poils ferait aussi une excellente agente de sécurité. Rien ne semble lui plaire davantage que de surveiller, depuis sa fenêtre, tout ce qui se passe dehors, une tâche qu'elle prend très au sérieux.

© @theblacklabrador_poppy / YouTube

Des talents jusque dans le jardin

Les talents de cette chienne ne se limitent pas à l'intérieur et s'étendent jusqu'au jardin. Poppy possède en effet toutes les références pour devenir éplucheuse de maïs professionnelle.

Si le poste n'est pas vacant, elle se contenterait volontiers d'un emploi d'assistante jardinière, puisqu'elle sait déjà parfaitement mordre dans le jet d'eau qui sort du tuyau d'arrosage.

© @theblacklabrador_poppy / YouTube

Et la liste ne s'arrête pas là ! Barista, car la chienne apprécie grandement un bon pup cup, mais aussi spécialiste des câlins, maître-nageuse, responsable en chef des friandises et même responsable exécutive des balles...

Des postes de débutante jusqu'à la direction, cette Labrador couvre tout l'organigramme !

Les internautes valident la candidature

Dans les commentaires de cette vidéo, les internautes se sont amusés à passer en revue les talents de la candidate. « Tu es parfaite dans tout ce que tu fais, on t'aime Poppy », a écrit l'un d'eux.

Un autre s'est attardé sur son rôle de maître-nageuse : « Elle a l'air si sévère en maître-nageur : de toute évidence, elle prend la sécurité aquatique très au sérieux. ».

© @theblacklabrador_poppy / YouTube





Un 3e, faisant référence à ses qualités d'hôtesse d'accueil, a plaisanté : « Avec une queue qui remue comme ça, pas besoin de climatisation : une forte brise souffle du sud. ».

Avec un tel éventail de compétences, Poppy ne devrait plus tarder à décrocher un poste officiel... Une chose est sûre : elle comptera bien être payée en friandises !