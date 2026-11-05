Un chien attaché à un arbre pendant un trail est inconnu des 1 400 coureurs, la SPA tente de l’identifier

Attaché à un arbre en pleine forêt en Seine-Maritime, un jeune chien a finalement été pris en charge par des bénévoles avant d'être confié à la fourrière, faute d'avoir retrouvé son propriétaire. L'absence de puce électronique et de tatouage, ainsi que le refuge complet, ont compliqué la recherche d'une solution pour ce petit croisé Bouledogue Français .

Un jour de trail dans la forêt d'Eu (76), des promeneurs ont découvert un petit chien attaché à un arbre, à proximité d'un sentier. Après une recherche infructueuse de son maître sur place, le jeune chien a été conduit à la SPA Le Refuge d'Étalondes, relayait L'Informateur via Actu.fr.

Le quadrupède, qui serait un croisé Bouledogue Français, a d'abord changé de mains au bord du parcours : un bénévole de l'association organisatrice a croisé les marcheurs qui venaient de le récupérer.

Personne ne l'avait croisé malgré le grand nombre de participants et de spectateurs

Éric Sénéchal, qui préside Le Trail de la Forêt d'Eu, l'association organisatrice, a raconté cette rencontre à L'Informateur : « Un bénévole de l’association a rencontré des promeneurs qui avaient trouvé le chien près du parcours de trail ».

© SPA Le Refuge d'Étalondes / Facebook

Les organisateurs l'ont alors pris en charge et ont interrogé la foule présente, dans l'espoir qu'un maître se manifeste. Aucun visage connu pourtant : sur 1 400 coureurs, sans compter les accompagnants et le public, nul ne l'avait déjà croisé.

Direction, ensuite, le refuge de la SPA à Étalondes, où le chien devait passer un examen et où l'on espérait qu'une puce ou un tatouage livrerait le nom de son propriétaire.

Ni puce ni tatouage

Isabelle Bovin, responsable de la SPA, a assuré qu'il se portait bien. Le jeune croisé a ensuite rejoint la fourrière, dans l'attente qu'un maître se manifeste, peut-être. « Nous commençons par rechercher le propriétaire », a-t-elle expliqué, avant de regretter : « Des abandons comme ça, avec des chiens qui sont attachés, ce sont des choses qui peuvent arriver ».

Sans identification, la tâche s'annonçait toutefois compliquée, et la SPA a diffusé une annonce pour tenter de glaner des renseignements sur ce chien, qui serait âgé d'environ 1 an et qui a été décrit comme affectueux avec les humains malgré sa mésaventure.

Comme la loi l'impose, le petit chien a dû patienter une dizaine de jours en fourrière sa mise à l'adoption. Il n'a cependant pas pu être hébergé par la SPA d'Étalondes elle-même : avec 40 pensionnaires pour 40 places, le refuge affichait complet.