« C'est tellement mignon » : ce chien pousse un long hurlement après avoir choisi le cadeau de son 10e anniversaire

10 ans, ça se fête ! Pour l'anniversaire de Sampson, un Goldendoodle qui ne vit que pour ses balles, son humain a quitté la maison en laissant derrière lui un cadeau d'un genre particulier... La façon dont le chien a conclu sa découverte a ému sa famille et de nombreux internautes.

Ce matin-là, l'adoptant de Sampson était parti travailler tôt, non sans avoir au préalable garni les marches de l'escalier de toute une collection de jouets, de quoi gâter son toutou le jour de son anniversaire. Sa conjointe a ensuite demandé au chien de 10 ans d'aller découvrir ce qui l'attendait, une scène relayée par le média animalier Parade Pets.

Des peluches en tout genre garnissaient l'escalier, et le Goldendoodle pouvait piocher à sa guise parmi elles. Il les a reniflées une à une, histoire de repérer, visiblement, celle qui lui plaisait le plus.

Son verdict n'a étonné personne : c'est une balle qu'il a fini par emporter. Chez Sampson, rien ne rivalise avec ces petites sphères amusantes !

© @sampson_the_dood / TikTok

Sampson, le roi de la piscine à balles

Sur TikTok, le compte @sampson_the_dood réunit plus de 190 000 abonnés autour du quotidien de ce chien bouclé au poil roux. Sa famille l'y décrit comme le « roi de la piscine à balles », tant ce compagnon à 4 pattes est attaché à ces jouets.

À la maison, une bassine remplie de balles de toutes les couleurs lui tient lieu de terrain de jeu. Il y plonge sans jamais s'en lasser, en compagnie de l'autre toutou du foyer.

Un hurlement en guise de merci ?

Sa balle tenue entre les dents, le Goldendoodle s'est posé sur son arrière-train et a poussé un long hurlement de loup. Peut-être était-ce sa façon de remercier sa famille pour cette attention, comme le suggèrent nos confrères d'outre-Atlantique ?

Mise en ligne début mai 2026, la séquence likée plus de 3 000 fois a ému de nombreux internautes, qui ont salué en commentaires aussi bien l'idée de la famille que la vocalise finale du chien.

« Je pleure, j'espère que votre chien passera une journée merveilleuse », commente une utilisatrice du réseau social TikTok. « Le chien le plus heureux du monde entier ! », souligne une dénommée Seana. « C'est tellement mignon », ajoute une autre.

Plusieurs personnes ont tenu à souhaité un joyeux anniversaire à ce chien adorable, ce qui a ravi sa famille, touchée par les nombreux messages bienveillants qu'elle a reçus.